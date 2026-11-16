葉蒨文在南京尋根　看到母親14歲照片超激動　還找到外公外婆戶籍

近日，知名歌手葉蒨文和林子祥在南京為兩人的巡迴演唱會南京站做準備。其間，二人走訪了葉蒨文母親的母校和舊居。



在南京師大附中的學籍檔案裏，葉蒨文看到了母親年輕時的照片和學習卡。

近日，知名歌手葉蒨文和林子祥走訪了葉蒨文母親的母校和舊居。（微博@葉蒨文)

在南京檔案館，葉蒨文找到了外公、外婆和媽媽的戶籍卡：

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在南京檔案館，葉蒨文找到了外公、外婆和媽媽的戶籍卡，那時母親才14歲。

葉蒨文回憶起外公常常說南京話「孩子、孩子」，指的是「鞋子」。她稱：

南京是媽媽的故土，是承載家族回憶的地方。

據資料顯示，葉蒨文的母親祖籍江蘇，父親為廣東中山人。葉蒨文1961年出生於台北市，華語流行樂女歌手、影視演員。她憑藉《祝福》《瀟灑走一回》等金曲奠定樂壇天后地位，與林子祥的婚姻及凍齡狀態備受矚目。

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