BLG奪S16冠｜雷鳥AR眼鏡「不奪冠即退款」對賭免單爆紅狂賺曝光

11月15日，中國LPL賽區BLG戰隊在《英雄聯盟》S16全球總決賽以3:1擊敗韓國GEN，奪得隊史首座世界賽冠軍。這不僅讓粉絲沸騰，也讓早前豪言「BLG不奪冠就全額退款」的AR眼鏡品牌雷鳥創新（RayNeo）意外成為商業大贏家。



LPL賽區BLG在先失一局下連扳三局，以3:1擊敗韓國LCK一號種子GEN，隊史首奪召喚師杯。（微博截圖）

雷鳥「奪冠免單」營銷 反手捐百萬兼賺曝光

據財經類新媒體《深藍財經》，雷鳥於10月23日推出與B站聯名的GT Max AR眼鏡，官方售價2699元（補貼後約2294元），並立下「BLG不奪冠，全額退款且不退貨」的承諾。

不少看衰BLG的網民為求「白嫖」爭相搶購，但雷鳥每日限量發售，估算總銷量僅約400至500台。

不少看衰BLG的網民為求「白嫖」爭相搶購。（RayNeo官網截圖）

隨着BLG奪冠，雷鳥不僅省下約115萬元的潛在退款，更宣佈將該款眼鏡的全部銷售收入贈予BLG電競基金，同時向買家加送BLG冠軍簽名版B站大會員年卡。此舉既沒違背承諾，又成功借勢再賺一波品牌宣傳。

閒魚驚現半價拋售 網民：不能退款虧到上火

奪冠後，最糾結的莫過於衝着免費眼鏡下單的消費者。有網民發帖直言心情複雜，「不能退款虧得長痘上火」，甚至研究能否退貨。

與此同時，閒魚平台湧現大量轉賣帖，部分全新未拆封版本最低標價僅1000元，不到原價一半。

奪冠後，最糾結的莫過於衝着免費眼鏡下單的消費者。（小紅書截圖）

與此同時，閒魚平台湧現大量轉賣帖，部分全新未拆封版本最低標價僅1000元，不到原價一半。（閒魚截圖）

不過，這款主打等效267英吋虛擬巨幕的AR眼鏡本身頗具實力，雷鳥創新2026年上半年全球AR出貨量份額達24.8%，位居第一，吸引不少電競迷趁機「撿漏」。