Logitech滑鼠廣告被指再諷客「像狗」　官方急下架調查

11月2日，「羅技（Logitech）廣告再被指侮辱用戶」登上內地微博熱搜，引發熱議。網傳截圖顯示，「羅技G影音旗艦店官方號」發布宣傳影片，影片中使用了比高犬（比格犬，Beagle）表情包，上方顯示對「立減一百」表示「沒興趣」，下方對「券後六折」表示「看人真準」，被網友普遍解讀為再次暗諷消費者「像狗」。



經觀察者網查詢，目前，該帳號主頁中相關爭議內容已搜索不到。

疑再次「侮辱消費者像狗」 羅技涉事廣告圖曝光：

涉事帳號關聯店鋪客服11月2日回應觀察者網表示：

非常抱歉給您帶來不好的體驗，我們已經展開調查。感謝您的監督與理解。羅技中國始終尊重每一位玩家。

據此前報道，今年3月26日， 「羅技侮辱消費者」引發熱議。 網傳截圖顯示，羅技官方帳號發布滑鼠產品推廣影片時，竟配文：

當我一降價，你還不是像狗一樣跑過來。

3月27日，「@羅技中國」發布聲明，就「羅技G官方旗艦店」違規內容致歉：「我們完全理解並感同身受每一位玩家的失望與憤怒，對此我們向廣大用戶致以最誠摯的道歉。」

聲明稱，「羅技G官方旗艦店」由羅技中國授權上海百事得電子有限公司運營，負責羅技產品在抖音渠道的銷售。經調查，此次違規內容是上海百事得電子有限公司員工個人跳過了羅技中國的營銷材料審核流程擅自發布，嚴重違反了羅技中國的品牌準則。

聲明表示，羅技中國將深刻檢討對授權店鋪營銷行為的管理力度，堅決杜絕此類事件再次發生。

7月14日，據中國國家企業信用信息公示系統顯示，近日，上海百事得電子有限公司因發布含有侮辱性文字內容的影片廣告，被上海市靜安區市場監督管理局罰款20萬元人民幣。

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