北京地鐵爆老年旅遊團集體逃票　地鐵：對長者無免費政策｜有片

11月12日，一網民在社交平台發布影片稱，北京地鐵有一個老年旅行團集體逃票：一個人刷票後幾個人緊跟著出站。相關影片引發關注。當日下午，北京地鐵服務熱線的工作人員稱，北京地鐵對老年人沒有免費優待政策。針對網民反映的逃票事件，工作人員表示正在對事實進行調查。



據內媒《封面新聞》報道，拍攝影片的網民回憶，當時他在地鐵10號線北土城站C口，聽到一群人在歡呼，起初並沒有在意，「後來才發現這群人在逃票，一人刷完後一群人簇擁著往外過。」他表示，自己只拍到了部分，對方人比較多，都戴著紅白色的帽子，還有人舉著旗子。他猜測這是一個老年旅行團，但因為沒有拍攝到完整過程，這些人具體買了多少票他也不清楚。

該網民表示，「這個行為太不美觀、太不文明了。」他將影片發布到網上後引發關注，有網民評論稱：「太離譜了，逃票還這麼高調」。

11月12日，一網民在社交平台發布影片稱，北京地鐵有一個老年旅行團集體逃票。（影片截圖）

12日下午，北京地鐵服務熱線的工作人員稱，北京地鐵對一般外地長者及未持有效特種證件人士沒有免票優待，長者須正常購票；本市持有專用卡長者方可依規核驗乘車。針對網民反映的「北土城站逃票事件」，工作人員表示已做記錄。北土城地鐵站的工作人員表示，正在對事實進行調查，還未調查結束，其他暫不便透露。