山東地鐵有人「牽黑豹」？四腳掌裝輪子實為行李箱 網民：求連結
撰文：吳真銘
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近日，一張拍攝於山東濟南某地鐵站內的照片在網絡走紅。照片中，一名乘客用鏈條牽著一頭外形逼真、露出獠牙的「黑豹」，近看發現，它的四足下均裝有輪子。濟南地鐵客服回應，此為乘客攜帶的黑豹樣式的行李箱。網民評論，「求連結」「我都以為申公豹下凡了」。
「黑豹」實為行李箱 網民：確實嚇一跳
據內媒《觀察者網》報道，網傳圖片顯示，這隻「黑豹」露出獠牙，視覺衝擊力十足，不少路人第一眼險些被嚇到。但仔細觀察後可發現，這隻「黑豹」四隻腳掌的位置全部裝有滾輪，是一款造型獨特的創意行李箱。
相關圖片流出後迅速在網絡走紅，許多網民驚嘆這款行李箱的仿真度高，紛紛求連結，「你不告訴我這是行李箱我都以為申公豹下凡了」「哪裏買的？想買一個，以後散步溜溜」「怎麼沒在我上學的時候刷到」。
也有不少乘客表達擔憂，「我個人覺得攔著上地鐵不是壞事，無意間看到，這能嚇一跳」「猛一看確實嚇人一跳，小孩視角的話應該更恐怖」。
濟南地鐵：符合乘車規範
9月29日上午，濟南地鐵工作人員回應證實，此前確有乘客攜帶這款黑豹造型行李箱乘車，該情況僅出現一例。針對同款行李箱乘車規範，工作人員表示已向站內運營部門核實標準，按照濟南地鐵大件行李安檢規定，只要行李箱長寬高總和不超過1.8米、整體重量不超過30公斤，即可正常進站乘車。
同時，地鐵方面提醒，該行李箱猛獸外觀辨識度高、視覺衝擊力強，乘車途中容易驚擾周邊乘客，建議攜帶此類異形創意行李的市民妥善看管、小心拖拽，盡量避免給其他乘客帶來恐慌。
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