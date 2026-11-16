台電騙犯冒認黃仁勳稱遭美政府陷害借百萬　承諾RTX6090以你命名

NVIDIA（英偉達）行政總裁黃仁勳近日因桃色風波與「間諜門」傳聞成為全球輿論焦點，其極高熱度竟遭詐騙集團利用。近期台灣有民眾收到冒充黃仁勳名義的詐騙短訊，對方稱遭美國政府陷害，需要一百萬元台幣（約238500港元），內容荒謬惹來網民熱議。



台灣刑事局調查指，短訊透過iMessage發送，目前雖無報案紀錄，但騙徒旨在測試「活躍號碼」，呼籲民眾提高警覺。



黃仁勳2026年7月28日現身美國國會。（Reuters）

近期台灣有民眾收到冒充黃仁勳名義的詐騙短訊。（台灣警方提供）

自稱遭美政府陷害 利誘「專屬冠名權」

據《聯合新聞網》，網上流傳的截圖，該詐騙短訊自稱：「我是黃仁勳，我並沒有辭掉執行長職位，而是被美國政府陷害，現在需要一百萬元台幣，即可揭開陰謀。」

騙徒更開出誘人條件：「我承諾回歸執行長職位後，會以你的名字設計RTX 6090以你命名顯示卡。」有民眾收到後截圖上傳網絡，引來網民留言調侃「詐騙跟得上流行」。

騙徒更開出誘人條件：「我承諾回歸執行長職位後，會以你的名字設計RTX 6090以你命名顯示卡。」，圖為RTX 6090示意圖，（網絡圖片）

回覆即被標記「獵物」 警籲勿好奇中伏

台灣刑事局表示，寄件門號經iMessage發送，目前並無接獲相關詐騙報案。警方分析，騙徒利用時事話題，以企業領袖、戰地醫生等名義廣發短訊，一旦民眾回覆詢問，該門號就會被標記為「活躍有效號碼」，鎖定為行騙目標，後續可能以假投資、假交友或假勸募等手法，誘使交付財物。

警方強調，跨國企業CEO絕不可能透過私人短訊向民眾借貸或募資，包括「急需資金周轉」、「高額投資回報」、「贈送未上市限量商品」、「專屬命名權」等，全屬詐騙話術。

警方提醒，收到不明短訊切勿點擊內附連結，也不要因好奇而回覆，應透過通訊軟件「回報垃圾訊息」功能封鎖該號碼。