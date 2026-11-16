山姆399元羽絨服賣斷市　平霸冬裝利潤薄　靠會員費吸金30億元

內地近日氣溫斷崖式急降，帶動保暖衣物需求急增。11月11日，「山姆399元（人民幣，下同）充絨量300克羽絨服斷貨」衝上微博熱搜。一件沒有明星代言、沒有天貓旗艦店的長款羽絨服，在山姆會員店被搶購至斷碼，代購甚至加價至420元。這件「平霸」冬裝的爆紅，表面看是極致性價比，實則是一場教科書式的會員制商業算計。



11月11日，「山姆399元（人民幣，下同）充絨量300克羽絨服斷貨」衝上微博熱搜。（九派新聞）v

該款羽絨服在山姆會員店被搶購至斷碼，代購甚至加價至420元。（九派新聞）

羽絨原料成本佔逾三成 代工廠簽署排他協議「微利專供」

據《濰坊日報》，這款被瘋搶的男裝羽絨服標價399.9元，L碼充絨量高達300克，填充80%白鴨絨，產自山東泰安，製造商為青島沛高電子商務有限公司，品牌名為ROKKA&ROLLA，屬第三方品牌，並非山姆自營。

按目前80%白鴨絨約444元/公斤的行情，300克原料成本約133元，佔售價三成多。算上面料、人工及代工，利潤極薄。

該款羽絨服產自山東泰安，品牌名為ROKKA&ROLLA，屬第三方品牌，並非山姆自營。（九派新聞）

另據《澎湃新聞》，製造商向媒體直言，這款產品實行「定向定製」，只供山姆，其他店買不到，目前亦無自主零售打算。

這種排他性供貨切斷了消費者比價的可能，工廠以微利換取穩定的確定性大單。對比市面同等充絨規格的長款羽絨服，多數品牌標價在800元至2000元之間，山姆的定價無疑擊穿了消費者心理防線。

「平霸」冬裝成流量誘餌 利潤大頭靠會員費

山姆賣的從來不是這件衣服，而是「會員卡值回票價」的真實感。這正是被業界稱為「鈎子商品」的獲客策略。

BT財經分析稱，其核心邏輯是：前端以極致低價拉動客流與復購，後端靠會員費覆蓋成本並產生淨利。

截至2026年上半年，山姆中國付費會員突破1070萬，僅會員費年收入就近30億元。其商品毛利率壓在8%至12%，卓越會員續卡率約92%，普通會員約80%。

截至2026年上半年，山姆中國付費會員突破1070萬，僅會員費年收入就近30億元。圖為山姆會員商店上海外高橋店。（高德地圖）

當消費者為了一件399元的羽絨服進店，順手拿走雞蛋、水果和日用品時，整趟購物車已把會員費攤薄。服裝、烘焙、生鮮輪流當鈎子，目的只有一個：用沉沒成本效應綁定顧客，讓你明年還願意刷卡進門。

極致低價引發信任危機

不過，低價鈎子並非萬能。山姆全球購雖常以低價售賣始祖鳥、Canada Goose（加拿大鵝）等高端品牌，但部分商品不支援品牌官方驗真，且非質量問題不退換。

消費者撿平貨之餘，須先問清售後路徑。隨着消費回歸理性，單靠參數堆砌的低價策略或現審美疲勞，若電商即時零售持續進逼，山姆的供應鏈優勢與會員權益將面臨更大考驗。