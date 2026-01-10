山姆499元羽絨服含絨400克惹瘋搶　多地斷貨　有二手平台加價賣

山姆會員超市一款售價499元（人民幣，下同）的羽絨服，因充絨量達400克而大受歡迎，不少門店都賣斷貨，更有人在二手平台加價出售。



山姆會員超市一款售價499元的羽絨服，因充絨量達400克而大受歡迎。（網上圖片）

不少門店都賣斷貨。（網上圖片）

該款羽絨服的產品信息顯示，羽絨服面料為100%聚酯纖維，裏料100%聚酯纖維，大身/帽子填充物為白鴨絨，絨子含量80%，其中S碼含絨376克、M碼含絨400克、L碼含絨421克。

因含絨量高，該款羽絨服的銷量亦十分可觀，以上海為例，當地7間門店的該款羽絨服男女款均已斷貨一段時間，具體補貨時間亦未知，門店需等公司統一通知。無獨有偶，北京、武漢、瀋陽等地多間山姆會員超市的工作人員均表示，「這款羽絨服無貨可售，後續補貨時間待定。」

不僅如此，山姆會員App中的多款女士羽絨服、羽絨馬甲都顯示在補貨中，售價從100元到400元不等。

山姆會員App中的多款女士羽絨服、羽絨馬甲都顯示在補貨中。（山姆會員App）

有人在二手平台加價出售。（閒魚）

不過，在內地二手平台閒魚上，全國各地有不少賣家推出499元羽絨服的代購生意，多個賣家的商品顯示，多數售價加價幅度都在30元左右，有不少人求購。

2025年11月20日晚，山姆母公司沃爾瑪公布2026財年第三季度財報，沃爾瑪中國當季實現凈銷售額61億美元，按年增長21.8%；可比銷售額增長13.8%；電商業務凈銷售額增長32%，電商銷售額佔比超50%（較去年同期提升超過390個基點）。其中，備受關注的山姆會員店在三季度繼續保持了猛衝的勢頭，交易單量呈雙位數增長；山姆在過去12個月增加8間新店，是其在中國新店拓展節奏最密集的一年。

有消息稱，山姆中國2025年銷售額突破1400億元，較2024年的1005億元增長約40%。沃爾瑪中國（含山姆、大賣場及社區店）已設定2026年整體銷售過2000億元的目標。此外，2025年，山姆中國付費會員數首次突破千萬大關。對於上述數據真實性，山姆官方未公開回應。