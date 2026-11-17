據《環球時報》報道，一位在中國旅行的日本網民發帖稱，其在預訂車票時發現，相近的行駛時間，高鐵票的價格居然跟新幹線東京到濱松的票價差不多，認為太離譜。然而有人指出，雖然是差不多的價格，但是中國高鐵行駛的里程約為東京至濱松新幹線的1.7倍。被提醒後，該日本網民感慨：「看來只是中國的速度太快了。」



網民發帖。（環球時報）

據報道，11月14日，一名正在中國旅遊的日本網友在X發文感慨稱中國高鐵太貴了。其在預訂車票時，發現從西安東到襄陽東的車票二等座票價為283元人民幣（按當時匯率折算近6772日元），車程約1小時40分鐘。

該網民對比稱，東海道新幹線「光」號列車從東京到濱松大約需要行駛一個半小時，普通車廂自由席票價約為7800日元，優惠票價為7250日元。該網民寫道：「中國高鐵和東海道新幹線的票價居然差不多！這也太離譜了吧。」

2025年7月9日在國家鐵道試驗中心展區拍攝的CR450BF動車組（左側）。（新華社）

然而有人指出，儘管兩段行程時間接近，但東京至濱松新幹線營業里程約為257.1公里，而西安到襄陽行程約為434公里，接近前者的1.7倍。

意識到距離差距後，該網民又回應稱：「查了一下，西安到襄陽竟然有434公里啊……看來只是中國的速度太快了。」