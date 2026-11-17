被譽為「藥中茅台」的中藥片仔癀錠劑，有消炎止痛、保肝降酶等功效，在內地曾出現一粒難求的情況，一度被炒至1600元/粒（人民幣，下同）。



不過漳州片仔癀藥業股份有限公司（下稱 「片仔癀」）近期披露2026年第三季度報告，營收與淨利潤延續同比下滑態勢，這是公司自2025年第二季度以來連續第六個季度業績下行。伴隨業績承壓，其核心產品片仔癀錠劑價格鬆動，二手市場回收價跌已破500元/粒。



片仔癀錠劑。（林芷瑩攝）

片仔癀連續六季度業績下滑

據內媒《經濟觀察報》報道，財報數據顯示，2026年第三季度片仔癀實現營業收入17.77億元，同比下降13.91%；歸屬於上市公司股東的淨利潤1.95億元，同比大幅下滑71.67%，下滑幅度進一步擴大。

從1600元炒至回收價破500元

在浙江紹興柯橋經營布料生意的阿立（化名）指，2021年，在一次與廣東、福建服裝商朋友的聚會上，他第一次接觸到片仔癀錠劑。當時的商務圈層裏流行著「飲酒前服用可解酒護肝」的說法，受圈子氛圍影響，阿立也開始規律購入服用，此後近五年時間裏，他幾乎每個月都會採購片仔癀錠劑。

阿立稱，幾年前官方售價590元/粒的片仔癀錠劑，曾被市場熱炒至1600元/粒，即便加價也時常斷貨，一粒難求。近一兩年，隨著紡織行業景氣度下行，阿立的布料生意大幅收縮，聚會頻次降到每月一次，酒水檔次下調，迎來送往的禮品消費全面降級，圈子裏還在堅持消費片仔癀錠劑的人也越來越少。前不久，他在片仔癀抖音官方店購入16粒錠劑，疊加消費券後，單粒平均成本不到700元。

在淘寶，片仔癀的零售價格已調整為760元/粒。（淘寶）

福建廈門一位經營片仔癀回收業務多年的商家介紹，當前2025年生產的錠劑回收價約500元/粒，2024年生產的批次僅490元/粒；對比去年中秋期間600元以上的回收價，一年時間單粒價格下跌超百元，且目前仍在以每粒幾元到十幾元的幅度持續走低。該回收商表示，近期經銷商出貨量明顯增加，大量庫存從渠道端流向回收市場，整體呈現供大於求的局面。

不過，在片仔癀官方線下門店，片仔癀的零售價依然較為穩定。11月9日，《經濟觀察報》走訪了多家片仔癀線下門店，店員均表示，1粒裝片仔癀只能按760元的價格銷售，10粒裝片仔癀則可以有不同程度的優惠，有的可以贈送片仔癀的燕窩、化妝品等禮品，也有店員稱每盒可優惠300元。

片仔癀。（黃梓霖攝）

片仔癀熱度消退的同時，市場合規問題也逐步暴露。北京消費者覃女士於今年7月在片仔癀國藥堂門店選購時，發現門店宣傳單超出藥品說明書標註的適應症，宣傳產品可用於肝損傷、腫瘤等疾病治療。根據藥品說明書，片仔癀功能主治為 「清熱解毒，涼血化瘀，消腫止痛。用於熱毒血瘀所致癰疽疔瘡，跌打損傷」。覃女士隨後通過12315平台舉報，北京市東城區市場監督管理局於11月3日作出行政處罰，責令涉事門店停止發布違法廣告，並處罰款3萬元。

（圖片來源：片仔癀國藥堂）