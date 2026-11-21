租樓是不少年輕上班族的常見選擇，但30歲的王先生在成都一家外企工作，卻選擇退掉出租房，把SUV改成床車，過上了往返於成都和老家之間的「住車生活」。



2026年4月末，王先生正式退租。需要到辦公室時，他會選擇在車上過夜，居家辦公時則驅車回70公里外的老家。

30歲的王先生在成都一家外企工作，他選擇退掉出租房，把SUV改成床車。（微博＠九派新聞）

王先生一周有2到3天可居家辦公，一個月去公司約8到10次，意味着一個月有22天不在成都住，合租並不划算，加上他的妻子已永久居家辦公。

王先生說，去年，家中老人過世守靈時他在車上過夜，因座位睡得不舒服，便萌生了改造床車的念頭。他強調，這不是看了自媒體一時衝動，而是結合工作性質、生活條件和自身性格作出的選擇。

王先生的車是油車SUV，改造比電動車困難。

最初買了床墊和車窗隱私套，又對中窗、尾窗做隱私處理，並添置移動電源。夏天曾用風扇、車載排氣扇，後來妻子給他買了移動空調。入冬後，他換上植絨隱私棉保溫，外面12度時車內可達18度，冷時還可加電熱毯或啟用空調製熱。整體改造約花7000元（人民幣，下同），其中移動空調和移動電源約6000元。目前最大花銷是停車費、回家油費和過路費。

他把後座放倒作床，又將較窄部分立起作「客廳」，配小桌板、氛圍燈和投影儀，可吃飯、看電影、投影Switch打遊戲，自稱車像「秘密基地」。

他把後座放倒作床，又將較窄部分立起作「客廳」，配小桌板、氛圍燈和投影儀。（微博＠九派新聞）

停車多在公司園區，員工折扣一天約12元。公司有熱水，基礎洗漱、洗頭可解決；洗澡則去健身房，花20元既能鍛鍊又能洗澡。衣服拿回老家洗，垃圾用垃圾袋收納。

床車生活也有不便：油車換氣需降車窗，會犧牲隔音；公園過夜曾受車輛經過影響睡眠，後續可能改裝鼓風機。夏天最難過，但他已熬過來。

床車生活的優點是通勤極省，9點上班可睡到8點40分，走兩步到公司。他不擔心安全，但認為若在陌生城市或野外則另當別論。由於常回老家，他表示漂泊感不強，獨自在車上過夜反而覺得在無依無靠的城市裏有一處空間，挺有安全感。

王先生坦言，床車生活比住家裏折騰，不建議大眾模仿。若嘗試，需房租高、性價比合適，個人不怕折騰、心態好、睡眠質量不能太差，最好有電動車或SUV。

他在網上分享只是記錄經歷，並非推薦。目前生活達到理想狀態，若工作模式不變，他會繼續床車生活。

【延伸閲讀】內地殯葬業捲出新高度 「觀音無人機」伴飛仙鶴 空中狂放大悲咒