內地青年失業潮催生商機　30元即可租工位「假上班」還包拍工作照

內地官方數據與就業現況出現巨大落差。



日媒「PRESIDENT Online」引述明治大學講師近藤大介分析指出，儘管內地官方宣稱城鎮失業率僅5.2%，但業界直言，當前能正常就業的年輕人不到兩成。在四年累積逾4,800萬名大學與研究所畢業生湧入市場的嚴峻景氣下，公職擠破頭，加上民間企業頻頻裁員，這種「畢業即失業」的壓力，進而催生出內地荒謬卻熱門的「假裝上班」商機。

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所謂「假裝上班」，是專為失業者打造「偽裝出勤」的收費地點。業者大多承租倒閉公司留下的辦公室，設備一應俱全。失業者每天只需支付人民幣30至50元，就能帶筆電進駐，與滿室互不相識的陌生人營造忙碌辦公的假象，若額外加價，還能租用氣派的主管辦公室。

現場雖無公事可做，多靠滑手機打發時間，但業者貼心提供認真辦公的「工作證明照」與短片拍攝服務。這項模式切中失業者的心理需求：除了靠固定出門的儀式感緩解待業焦慮，更能向父母親友隱瞞失業，維護「在市中心上班」的光鮮體面。

這股風潮如今更引起影視翻拍，籌拍以失業青年為主角的電影《假裝上班有限公司》。從花錢假上班、擺拍打卡照到租假主管辦公室，這種奇特商業模式的爆紅，血淋淋反映出內地青年在就業寒冬與社會眼光夾擊下的極度辛酸與無奈。

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