餐廳標榜白飯吃到飽 日本女大胃王「第15次續飯」慘被拒 網吵翻
餐廳寫著「白飯免費續」，你覺得最多能續幾碗？兩碗？三碗？還是只要肚子裝得下，就可以一直吃？最近，日本一家天婦羅店就因為這件事鬧上了網絡。一名女顧客在店裏吃飯，連續多次要求添飯，直到第15次時，終於被店員拒絕。更讓她意外的是，吃完準備結帳時，店員又特意提醒了她一番。
結果，這名女子把經歷發到網上，還自嘲自己可能已經被店家列入黑名單。沒想到帖文迅速引發討論，日本網友直接分成兩派：有人認為她吃得實在太誇張，完全沒有常識；也有人反問，既然店家明明寫著免費續飯，憑什麼吃到一半又突然不讓續？
日本女大胃王在帖文裡大讚這家天婦羅店好吃：
事情發生在東京一家名為「博多天ぷらやまや」的天婦羅店。
11月10日，一名日本女網友在X（前稱Twitter，推特）上發布了一篇帖文。她一開頭就用了幾個非常醒目的字：「出禁確定」，意思大概就是自己這次恐怕要被店家禁止入內了。
她解釋說，自己當天在店裏吃定食，因為店家提供米飯免費續添服務，所以便一次又一次地要求添飯。結果，到了第15次續飯時，店員終於拒絕了她。
更有意思的是，事情並沒有在這裏結束。她表示，結帳的時候，店員又再次提醒了她。
如果換成其他顧客，可能早就覺得不高興，甚至當場與店員爭論了。但這名女子在帖文裏並沒有表現出明顯的憤怒，反而還特意誇獎了店家的天婦羅。
她表示，天婦羅都是現炸現上的，而且每次分成兩件，錯開時間送到桌上，吃起來非常美味。她甚至用了「最高でした」（太棒了）來形容這頓飯，最後還補了一句：「希望以後還有機會再去。」
也就是說，她一邊被拒絕繼續添飯，一邊還對餐廳的食物讚不絕口。至於「出禁確定」，從語氣來看更像是她自己開的玩笑，並不是店家已經正式宣佈禁止她再次入店。
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但真正讓這篇帖文火起來的，是評論區接下來的爭論。
帖文傳播開後，日本網友的意見迅速分成兩邊。
反對這名女顧客的一派認為，所謂「免費續飯」並不意味著可以毫無節制地吃下去。普通定食店提供這項服務，本來就是為了讓顧客吃得更滿足，而不是讓人把它當成大胃王比賽。
有人質疑：「稍微有點常識好嗎？免費續飯不等於真的可以無限吃吧？」也有人表示：「再怎麼說也應該有個限度，15次實在太誇張了。」還有人認為，普通定食的價格並不是按照一個人吃十幾碗飯來計算的，店家願意提供免費續飯，已經是一種額外服務，顧客也應該考慮一下餐廳的經營情況。
不過，另一派網友卻完全不認同這種說法。他們認為，既然店家公開宣傳「吃到飽」、「免費續飯」，就應該事先把規則寫清楚。顧客按照店家公布的服務內容要求添飯，並沒有違反明面上的規定。
有人反問：「如果只能續兩三次，那為什麼不一開始就寫清楚？」還有網友表示：「15次確實很驚人，但如果真的有上限，店家完全可以在菜單上註明。吃到一半突然拒絕，顧客當然會覺得莫名其妙。」
事實上，日本很多定食店都會提供免費添飯服務，有些甚至把白飯、味噌湯、醃菜等作為招牌賣點。對於飯量比較大的顧客來說，這樣的服務確實很有吸引力。
但餐廳也不是完全沒有成本。一名普通顧客可能只添一碗飯，飯量稍大的人添兩三碗，而有些顧客甚至不需要添飯。餐廳在制定套餐價格時，通常會根據大多數顧客的平均消費情況來安排食材和成本。
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隨著事件持續發酵，日本媒體Sirabee在11月13日也專門進行了採訪。
記者聯繫了「博多天ぷらやまや」的運營公司——やまやコミュニケーションズ，希望了解這次門店拒絕繼續提供米飯的具體原因，以及公司對於「免費續飯」是否存在次數限制的規定。但運營公司沒有就此事作出回應。
Sirabee記者隨後還親自前往相關門店，確認店頭的宣傳內容。記者發現，店鋪確實掛出了定食可以免費享用明太子、辛子高菜和米飯的宣傳。
這就讓爭議變得更加微妙了。一邊是顧客表示自己看到的是免費續飯，於是不斷要求添飯；另一邊是門店工作人員在第15次續飯時拒絕提供，還在結帳時進行了提醒。
而總部面對媒體詢問，又沒有給出明確解釋。很多餐廳在宣傳服務時，並不會把每一種極端情況都寫進規則裏。店家覺得，大家都知道免費續飯應該適可而止；顧客卻認為，既然菜單上沒有寫次數限制，那麼自己就可以按照宣傳內容要求服務。
平時大家都按照默契辦事，自然不會有什麼問題。但一旦碰到一個真正把「免費續飯」當成無限續添來使用的顧客，雙方的理解就出現了衝突。
更何況，這名女顧客從頭到尾並沒有公開辱罵店家，反而還稱讚天婦羅好吃，並表示希望以後還能再去。所謂「出禁」，也只是她自己帶著玩笑口吻寫下的說法。
如果一家日本餐廳寫著「白飯無限續」，你覺得吃到第15次應該被拒絕嗎？還是只要店家沒有提前寫明上限，就應該讓顧客繼續吃？你怎麼看呢？
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