餐廳標榜白飯吃到飽　日本女大胃王「第15次續飯」慘被拒　網吵翻

餐廳寫著「白飯免費續」，你覺得最多能續幾碗？兩碗？三碗？還是只要肚子裝得下，就可以一直吃？最近，日本一家天婦羅店就因為這件事鬧上了網絡。一名女顧客在店裏吃飯，連續多次要求添飯，直到第15次時，終於被店員拒絕。更讓她意外的是，吃完準備結帳時，店員又特意提醒了她一番。



結果，這名女子把經歷發到網上，還自嘲自己可能已經被店家列入黑名單。沒想到帖文迅速引發討論，日本網友直接分成兩派：有人認為她吃得實在太誇張，完全沒有常識；也有人反問，既然店家明明寫著免費續飯，憑什麼吃到一半又突然不讓續？

日本一名大胃王女子到一間標榜定食可免費續加白飯的天婦羅餐廳用餐，連續續了14次白飯，第15次卻遭店家拒絕。（X@tuuhuusuien）

日本女大胃王在帖文裡大讚這家天婦羅店好吃：

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事情發生在東京一家名為「博多天ぷらやまや」的天婦羅店。

11月10日，一名日本女網友在X（前稱Twitter，推特）上發布了一篇帖文。她一開頭就用了幾個非常醒目的字：「出禁確定」，意思大概就是自己這次恐怕要被店家禁止入內了。

她解釋說，自己當天在店裏吃定食，因為店家提供米飯免費續添服務，所以便一次又一次地要求添飯。結果，到了第15次續飯時，店員終於拒絕了她。

更有意思的是，事情並沒有在這裏結束。她表示，結帳的時候，店員又再次提醒了她。

如果換成其他顧客，可能早就覺得不高興，甚至當場與店員爭論了。但這名女子在帖文裏並沒有表現出明顯的憤怒，反而還特意誇獎了店家的天婦羅。

她表示，天婦羅都是現炸現上的，而且每次分成兩件，錯開時間送到桌上，吃起來非常美味。她甚至用了「最高でした」（太棒了）來形容這頓飯，最後還補了一句：「希望以後還有機會再去。」

也就是說，她一邊被拒絕繼續添飯，一邊還對餐廳的食物讚不絕口。至於「出禁確定」，從語氣來看更像是她自己開的玩笑，並不是店家已經正式宣佈禁止她再次入店。

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但真正讓這篇帖文火起來的，是評論區接下來的爭論。

帖文傳播開後，日本網友的意見迅速分成兩邊。

反對這名女顧客的一派認為，所謂「免費續飯」並不意味著可以毫無節制地吃下去。普通定食店提供這項服務，本來就是為了讓顧客吃得更滿足，而不是讓人把它當成大胃王比賽。

有人質疑：「稍微有點常識好嗎？免費續飯不等於真的可以無限吃吧？」也有人表示：「再怎麼說也應該有個限度，15次實在太誇張了。」還有人認為，普通定食的價格並不是按照一個人吃十幾碗飯來計算的，店家願意提供免費續飯，已經是一種額外服務，顧客也應該考慮一下餐廳的經營情況。

不過，另一派網友卻完全不認同這種說法。他們認為，既然店家公開宣傳「吃到飽」、「免費續飯」，就應該事先把規則寫清楚。顧客按照店家公布的服務內容要求添飯，並沒有違反明面上的規定。

有人反問：「如果只能續兩三次，那為什麼不一開始就寫清楚？」還有網友表示：「15次確實很驚人，但如果真的有上限，店家完全可以在菜單上註明。吃到一半突然拒絕，顧客當然會覺得莫名其妙。」

事實上，日本很多定食店都會提供免費添飯服務，有些甚至把白飯、味噌湯、醃菜等作為招牌賣點。對於飯量比較大的顧客來說，這樣的服務確實很有吸引力。

但餐廳也不是完全沒有成本。一名普通顧客可能只添一碗飯，飯量稍大的人添兩三碗，而有些顧客甚至不需要添飯。餐廳在制定套餐價格時，通常會根據大多數顧客的平均消費情況來安排食材和成本。

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隨著事件持續發酵，日本媒體Sirabee在11月13日也專門進行了採訪。

記者聯繫了「博多天ぷらやまや」的運營公司——やまやコミュニケーションズ，希望了解這次門店拒絕繼續提供米飯的具體原因，以及公司對於「免費續飯」是否存在次數限制的規定。但運營公司沒有就此事作出回應。

Sirabee記者隨後還親自前往相關門店，確認店頭的宣傳內容。記者發現，店鋪確實掛出了定食可以免費享用明太子、辛子高菜和米飯的宣傳。

這就讓爭議變得更加微妙了。一邊是顧客表示自己看到的是免費續飯，於是不斷要求添飯；另一邊是門店工作人員在第15次續飯時拒絕提供，還在結帳時進行了提醒。

日本女大胃王到一間標榜定食可免費續加白飯的天婦羅餐廳用餐，連續續了14次白飯，第15次卻遭店家拒絕。圖為涉事門店。（X@tuuhuusuien）

而總部面對媒體詢問，又沒有給出明確解釋。很多餐廳在宣傳服務時，並不會把每一種極端情況都寫進規則裏。店家覺得，大家都知道免費續飯應該適可而止；顧客卻認為，既然菜單上沒有寫次數限制，那麼自己就可以按照宣傳內容要求服務。

平時大家都按照默契辦事，自然不會有什麼問題。但一旦碰到一個真正把「免費續飯」當成無限續添來使用的顧客，雙方的理解就出現了衝突。

更何況，這名女顧客從頭到尾並沒有公開辱罵店家，反而還稱讚天婦羅好吃，並表示希望以後還能再去。所謂「出禁」，也只是她自己帶著玩笑口吻寫下的說法。

如果一家日本餐廳寫著「白飯無限續」，你覺得吃到第15次應該被拒絕嗎？還是只要店家沒有提前寫明上限，就應該讓顧客繼續吃？你怎麼看呢？

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