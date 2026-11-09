中國籍老闆求愛18歲巴西女遭拒　設局殘忍勒死對方餵狗　判囚38年

巴西里約熱內盧發生一宗殘忍情殺案！一名34歲中國籍麵攤老闆因追求一名相識10年、年僅18歲的少女遭拒，竟設局把對方騙至家中後勒斃，並將遺體餵食給兩隻比特犬。如今當地法院已正式宣判，依謀殺罪、毀損與侮辱遺體罪重判該名男子38年有期徒刑。



設「情人節禮物」陷阱 凌晨誘騙到府下毒手

據《太陽報》報導，34歲的邱兆虎（Qiu Zhaohu，音譯）在當地經營麵攤，與18歲少女馬塞爾（Marcelle Julia Araujo da Silva）兩人相識至少十年。邱男長期對小自己20歲的馬塞爾抱持病態執念，儘管馬塞爾多次明確表示僅希望與對方保持朋友關係，但邱男仍渴望雙方能發展為戀人。

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案發當天，邱男以「需親自領取情人節禮物」為由將馬塞爾騙至住處。監視器畫面顯示，馬塞爾於凌晨進入邱男家，但數小時過後，邱男卻推著一部蓋有藍色帆布的大型手推車離開。警方隨後在邱男的另一處房產內，尋獲被藍色帆布包裹且遭殘忍破壞的馬塞爾遺體。

簡訊坦承殺人逃亡 遺體餵比特犬啃食

檢方表示，邱男在案發後曾傳簡訊給親友坦言：「我已經殺了她，現在我要自殺。」隨即展開逃亡，最終於聖保羅州卡拉皮奎巴市（Carapicuíba）落網。辦案人員更揭露令人髮指的細節，邱男在行兇後竟將馬塞爾的遺體交由自己飼養的兩隻比特犬啃食，意圖毀屍滅跡。

法官伊莉莎白・馬查多・羅洛（Elizabeth Machado Louro）痛批，本案是「以流行病規模頻繁湧入法院的典型女性謀殺案之一」，單憑將遺體餵狗的行為就「足以令任何正常人感到震驚與噁心」。

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