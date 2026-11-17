近日，湖北61歲周女士因輕信「過橋拋幣可保平安」，在登機前投擲出4枚硬幣。現場工作人員發現後，機場方面立即啟動處置，航班被迫延誤58分鐘。周女士目前已被行政拘留5日。



大媽抱著小孩，在走到登機口的一瞬間，從口袋裏掏出4枚硬幣，拋了出去。（平安湖北）

大媽抱著小孩，在走到登機口的一瞬間，從口袋裏掏出4枚硬幣，拋了出去。（平安湖北）

據內媒《極目新聞》報道，湖北省公安廳機場公安局航站樓派出所相關負責人向內媒記者還原了事發經過。當時，周女士一家老小結伴登機，行至機艙門口時，周女士輕信「過橋拋幣可保平安」的說法，將4枚硬幣拋出。

負責人指，周女士稱自己是第一次坐飛機，「她一家四口準備乘飛機到海南旅遊。老人抱著小孩，在走到登機口的一瞬間，從口袋裏掏出4枚硬幣，拋了出去。」

涉事周女士稱自己是第一次坐飛機，公安機關依法對周女士作出行政拘留5日的處罰。（平安湖北）

因機艙門口與飛機連接處有縫隙，硬幣從縫隙中拋向機坪方向，現場工作人員發現後，機場方面立即啟動處置。該負責人說，該涉事行為觸發了機場應急機制，航班緊急暫停保障，近10名機務人員隨即對機坪和發動機開展全面異物排查，導致同機旅客行程受阻，航班被迫延誤58分鐘。所幸隱患被及時發現並處置，未造成飛行中的次生災難。

涉事周女士稱自己是第一次坐飛機，公安機關依法對周女士作出行政拘留5日的處罰。（平安湖北）

據了解，飛機發動機在高速運轉下吸力極強。硬幣雖小，一旦從機坪吸入發動機，會與旋轉葉片劇烈碰撞，輕則打傷葉片、造成發動機停車隱患，重則導致空中失效、機毀人亡。周女士的行為已擾亂航空運輸秩序、危及公共安全，公安機關依法對周女士作出行政拘留5日的處罰。

湖北機場公安提醒，機艙門口不是許願台，發動機艙更不是功德箱。登機全程嚴禁向機身、發動機、起落架及機坪拋擲任何物品。