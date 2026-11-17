廣東深圳一名孕婦做產前診斷時，胎兒查出家族性腺瘤性息肉病（FAP）致病基因，醫療團隊確認該致病性變異來自40歲準爸爸王先生。王先生接受檢查後發現，他的胃、結腸內長滿密集息肉，部分息肉已經發生癌變，後續需要接受全結腸切除手術。



羊水穿刺揭染色體異常

據《南方都市報》報道，深圳吳女士今年40歲，通過二代試管嬰兒成功懷孕。在產前接受羊水穿刺產前診斷時，拷貝數變異測序（CNV‑seq）檢出胎兒5號染色體存在約3.8Mb致病性缺失。

醫療團隊發現，該致病性變異來自父親王先生，王先生的外周血同樣檢出同型致病性缺失，該片段完整覆蓋APC基因（Adenomatous Polyposis Coli，腺瘤性息肉病基因），正是家族性腺瘤性息肉病的致病根源。該疾病屬於常染色體顯性遺傳病，外顯率接近100%。然而王先生自述，他沒有任何胃痛、腹痛、便血等症狀，從未做過胃腸鏡。

經醫生反覆勸導，王先生完成人生首次胃腸鏡，內鏡結果顯示，他的胃、結腸內長滿密集息肉，部分息肉已經發生癌變，後續需要接受全結腸切除手術。倘若沒有這次產前診斷帶來的意外發現，等到身體出現明顯不適，很可能已經錯過最佳治療時機。

他的胃、結腸內長滿密集息肉，部分息肉已經發生癌變。（南方都市報）

後代需及早做胃腸鏡預防

據介紹，家族性腺瘤性息肉病是遺傳性結直腸癌綜合症，患者大多10至15歲腸道就開始長出數百甚至數千枚腺瘤息肉，不進行干預幾乎一定會發展為結直腸癌，部分人還會出現十二指腸息肉、甲狀腺癌等腸外病變。不過該疾病可防可治，早篩查、早干預能大幅降低癌變風險，高危人群需要從青少年時期就定期開展內鏡隨訪。

醫生介紹，該致病基因傳給後代概率約50%，雖然孕婦腹中胎兒患病發病概率極高，但不等於判下「絕症」。孩子10—12歲起定期做結腸鏡，20歲前後完善上消化道內鏡，必要時評估預防性手術，通過規範管理可以有效規避腸癌風險。

根據內地相關診療指南，普通風險人群建議40歲開啟消化道腫瘤篩查，結腸鏡可每5—10年做一次，胃癌篩查同樣建議從40歲啟動。消化道腫瘤最大特點就是「沉默發病」，早期幾乎沒有信號，等到腹痛、便血、體重下降，往往已經進展到中晚期。