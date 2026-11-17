一頓高端海鮮自助餐過程中，服務員拿起盛過鮑魚的餐盤，一條軟體蟲子突然出現在盤底下的桌面上，並且還在蠕動。11月14日，這一幕發生在四川樂山海宴尚辰餐廳。



面對消費者質疑，商家先咬定是帝王蟹身上的「蟹蛭」，對人體無害；消費者拍攝圖片藉助AI識別，顯示是蛞蝓，俗稱‌鼻涕蟲，與蟹蛭差別明顯。最終，商家承認是‌鼻涕蟲，屬於「服務瑕疵」，但強調異物是在盤子底部發現的，沒有出現在菜品中。

圖為餐盤下的蠕動活蟲。（微博@新浪新聞）

事發後，樂山市市中區市場監管部門工作人員趕到現場，初步認為現有證據不足以認定食材中存在異物，將從餐具清潔、環境衛生等方面進一步調查。經現場調解，商家退還了兩名消費者餐費1378元（人民幣，下同），並另外給予一倍補償。

高端海鮮自助吃到一半，盤底出現軟體蟲

11月14日中午12時30分許，小美（化名）和老公兩人來到樂山海宴尚辰餐廳用餐。小美介紹說，這家餐館在網上評價還不錯，被一些網友稱為四川海鮮自助的「天花板」，他們便在第三方平台購買了兩張自助餐券，原價單人899元，活動價689元。

11月14日中午12時30分許，小美（化名）和老公兩人來到四川樂山海宴尚辰餐廳用餐。（微博@新浪新聞）

小美回憶，她正準備再加一份魚，服務員上前收餐盤，她端起盛過蒜蓉鮑魚的盤子：

我老公邊吃飯邊刷手機看電視，一頓飯吃了將近一個小時。盤子一挪開，桌面上趴着一條還在蠕動的軟體蟲。

小美說，蟲子看着像沒殼的蝸牛。服務員見狀喊來同事，大家都認不出是什麼，直接把蟲子拿走了。之後主管過來，稱這是「蟹蛭」，是帝王蟹身上附帶的生物。

「我們點的帝王蟹是熟的，怎麼會帶出活蟲？」小美心裏存疑，拍下蟲子照片用AI識別，結果顯示這是蛞蝓，也就是鼻涕蟲，和商家所說的蟹蛭並不是同一種東西。

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商家先堅稱是蟹蛭對人無害，後承認是鼻涕蟲

11月14日下午，內媒記者趕到現場，一名自稱店長的男子仍堅持稱，這不是鼻涕蟲，而是帝王蟹身上附着的「蟹蛭」。他解釋，帝王蟹加工前需要經過清洗、剪開和沖洗，可能沖洗時就把蟹蛭衝到了案台上，正好粘在了盤子底部。

門店負責人杜女士起初稱，蟹蛭本身就是帝王蟹的寄生生物，對人體無害。

但小美影片裏的蟲子能看到觸角，這是蟹蛭不具備的特徵。經比對，商家之後改口，承認這隻活體是鼻涕蟲，同時辯稱蟲子在餐盤外側，沒有污染餐品。

店長堅持稱，這不是鼻涕蟲，而是帝王蟹身上附着的「蟹蛭」。（微博@新浪新聞）

小美夫婦對此十分顧慮：鼻涕蟲有可能攜帶線蟲等寄生蟲，雖說蟲子發現時在盤外，但他們已經食用了不少生鮮食品，無法排除它是從菜品裏爬出來、污染食物的可能。

杜女士後續也承認，桌上不該出現鼻涕蟲，將此事歸為服務瑕疵，並向小美夫婦致歉。

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市監初步調查認定餐具不乾淨，商家退一賠一

當天下午，樂山市市中區市場監管局工作人員趕赴涉事門店核查，對後廚進行現場檢查，同時調取查看了店內的就餐監控錄像。

圖為市監部門人員（中）介入調查（微博@新浪新聞）

該工作人員表示，由於監控畫面模糊，看不出來這個蟲子到底是從哪兒爬出來的，因此目前沒法判定是食材裏有異物，只能初步認定餐具不乾淨，下一步將從餐具清潔、餐廳環境衛生等方向進一步調查。

隨後，執法人員組織雙方進行了調解。商家和小美夫婦達成了一致意見，商家退還其本次消費的餐費1378元，同時另外給予1378元的補償。