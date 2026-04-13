劉德華愛店爆醜聞　顧客吃一半驚見曱甴頭！店員僅｢換一碗｣惹公憤

台灣知名連鎖排骨店君悅排骨過去因港星劉德華愛吃而聲名大噪，即便一份排骨飯定價超過180元（新台幣，下同），仍吸引不少老饕慕名而來。然而，有民眾在社交平台憤怒發文，指控在用餐過程中，竟然在碗裡發現「蟑螂頭」，讓他瞬間食慾全無，更對店家的處理態度感到心寒，而台北市衛生局也將派員稽查。店家稍早道歉證實，當天的確有疏失，雖然補償新餐點，但顧客不敢吃，因此也將便當費用全數退款。



君悅排骨飯吃到蟑螂頭

網友在FB社團「爆料公社公開版」貼出照片，怒控前往君悅排骨用餐，沒想到吃到一半，低頭一看竟發現配菜中藏著一顆蟑螂頭，驚悚畫面讓他直呼「真的瞬間食慾全無，超級噁心」，當下立即向店家反映，沒想到店員僅回應一句「幫你換一碗」，讓他當場傻眼反問，「同一道配菜不是都一樣嗎？換一碗有什麼意義？」

發文者更進一步指控，事發後所謂的「主管」從頭到尾都躲在內部，完全沒有出面道歉或說明。他強調，這不是錢的問題，而是食安衛生與面對客人的態度，怒轟「遇到這種事情還這樣處理，真的讓人很傻眼，也難怪現在生意變差，不是沒有原因」。貼文曝光後，引發大批網友熱議，不少人留言調侃：

「加菜不加價」

「你比較幸運吃到頭，其他人吃身體」



但更多網友感到恐懼，直言：

「最可怕的是，不知道蟑螂的身體被哪位顧客吃下肚了」

「這幾天食物中毒事件這麼多，店家衛生真的很有問題」



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衛生局出手將派員稽查！店家也回應了

台北市衛生局表示，會派員前往依食品良好衛生規範準則，針對人員衛生、食材處理、病媒防治及作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關衛生缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符合規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰；民眾如有消費爭議可向各縣市消費者保護中心提起申訴。

知名連鎖排骨店君悅排骨過去因港星劉德華愛吃而聲名大噪。（截取自FB社團爆料公社公開版）

君悅店長坦言當下疏失，當天有補償新的餐點，但顧客不敢吃，因此退還便當費用，至於是否有新的補償措施，要看總公司指示。

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