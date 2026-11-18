四川一輛私家車在山路行駛時，突然有一塊落石從天而降砸中車尾，尾擋風玻璃被砸穿，後車行車記錄儀（車Cam）記錄下全過程，影片在網上熱傳。據內媒《新京報》《中新網》報道，現場未造成人員傷亡，落石原因正在排查。司機憶述落石一刻感到絕望，還有兩名親人坐在後座，所幸人沒事。



四川山路巨石天降砸爛車尾。（影片截圖）

四川山路巨石天降砸爛車尾。（影片截圖）

報道指，事發於11月14日的四川理縣國道622線（理小路）朴頭鎮畢棚溝往成都方向山區路段，在石頭砸中私家車車尾前，還有一名女子提前躲避逃過一劫。車主表示，石頭滾下瞬間很絕望，他兩名親人坐在後排，所幸人沒事。

四川山路巨石天降砸爛車尾。（影片截圖）

四川山路巨石天降砸爛車尾。（影片截圖）

15日晚，理縣發佈相關情況通報稱，在這起險情中，無人員受傷，道路通行正常，未發生次生事故。影片也在網上引發熱議，網民感慨乘客幸運：「真的是死過翻生了。」「太嚇人了吧！」「這是福大命大。」

據《四川日報》，當前正值理小路最佳觀賞期，不少遊客自駕來到理小路觀光。當地相關部門也提醒廣大自駕遊客，理小路山高坡陡，邊坡地質條件脆弱。途經山區路段務必減速慢行，仔細觀察上方山體，不要在邊坡下方停車、逗留拍照；遇降雨、大風天氣，落石風險會提高，建議及時避開危險路段，實時關注官方路況管制信息，安全出行。