四川驚現長壽家族！110歲女人瑞慶生：3親弟全近百歲大仔年逾九旬

近日，四川省樂山市井研縣周坡鎮友盟村，陳淑群老人迎來110歲壽辰，引發關注。



據悉，老人不僅五世同堂，三位親弟弟也分別達到100歲、98歲和91歲，大兒子同樣年逾90，女兒也已87歲，這個家庭呈現出較為突出的長壽聚集現象。

11月5日，周坡鎮友盟村的農家小院熱鬧溫馨，鄰里親友、鎮村幹部齊聚一堂，為陳淑群老人賀壽。家人擺上蛋糕，老人頭戴壽帽，在兒孫簇擁下共唱生日歌，樸實的祝福盡顯溫情。

近日，四川省樂山市井研縣周坡鎮友盟村，陳淑群老人迎來110歲壽辰，引發關注。（微信公眾號@微井研）

老人不僅五世同堂，弟弟及兒女都很長壽：

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陳淑群老人生於1916年，一生紮根故土，年輕時長期務農，如今在家人陪伴下安享晚年。其家庭已是五世同堂，最小晚輩年僅六歲。由於不少家人在外務工，壽宴僅至親小規模相聚，簡樸而重親情。

「這個家庭的高齡成員並不只有奶奶一人。」據老人孫輩熊兵介紹，老人的三位親弟弟分別為100歲、98歲和91歲；老人的大兒子已90多歲，女兒也已87歲，另兩個兒子年過七旬。

110歲的陳淑群雖年事極高，依舊可以自理、自主活動。（微信公眾號@微井研）

陳淑群雖年事極高，依舊可以自理、自主活動。老人精神尚可，聽力偏弱，無高血壓、糖尿病等基礎病，僅在百歲左右因貧血住院，之後恢復良好，堅持參加每年的村級體檢。她還能獨立剝豆子、清理路邊雜草，也能獨自從小兒子家步行到晚輩家中。

在飲食上，老人沒有刻意準備的「長壽食譜」，通常與家人吃相同的飯菜，也能吃辣椒，偏愛雞、鴨等肉類。她年輕時曾少量吸煙、飲酒，如今早已戒除，日常作息較為規律，時常做點輕活。

近日，四川省樂山市井研縣周坡鎮友盟村，陳淑群老人迎來110歲壽辰，引發關注。（微信公眾號@微井研）

家人認為，老人性格開朗豁達、心態平和，是長壽秘訣。大家庭和睦、鄰里友善，老人由兩個兒子輪流贍養，晚輩在照料起居之外，也十分重視情感陪伴。

一個家庭中為何出現多位高齡老人？背後是否藏著「長壽密碼」？對此，老年醫學專家陳梅鵑向記者表示，這一家族呈現一定的長壽聚集現象，遺傳因素可能在其中發揮一定作用。但對普通人而言，規律作息、均衡營養、適度活動、慢病管理及穩定的家庭和社會支持等可干預因素，更具有現實意義。

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