上海一名女子因在健身室呼喊女兒，遭旁邊女士強制關停跑步機，對方還斥責稱：「我是上海人，我不准你們外地人隨便叫。」近日，該影片在社交平台上引發熱議。



健身室叫女遭大姐強關跑步機。（影片截圖）

健身室叫女遭大姐強關跑步機。（影片截圖）

網上影片顯示，女子疑似向職員解釋事件稱：「我的小孩在那裏，我叫她一聲，她（另一女子）現在不讓我跑步。」另一女子指着鏡頭說：「我跟你講，我是上海人，我不准你們外地人隨便叫，你們外地人來可以不叫。我對你就是有人身攻擊，你這種人就該被人身攻擊。我是老上海。」

女事主表示，旁邊的大姐直接衝到她身旁，關了她的跑步機然後罵她，說她是外地人沒有素質。女事主認為，對方可以提醒她小聲，但不要羞辱她，外地人不是原罪，當媽媽也不是錯。

健身室叫女遭大姐強關跑步機。（影片截圖）

健身室叫女遭大姐強關跑步機。（影片截圖）

健身室叫女遭大姐強關跑步機。（影片截圖）

網上還有消息指，事件應該發生在今年四月，影片近期在社交平台上引發熱議，有人指責此舉太過危險：「涉嫌故意傷害啊，突然關跑步機，很危險的。」「關跑步機太危險了。」還有人指：「健身房屬於公共空間，如果聲音確實偏大，家長優先過去找孩子確實更得體，但這位老上海人沒先好好提醒。」「何必出口傷人？」