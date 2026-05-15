特朗普訪華｜馬斯克黃仁勳等接受採訪　庫克：眾人拾柴火焰高

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日訪華。據新華社報道，多名隨行美國工商界人士14日受訪時一致表示，認為美中關係至關重要，兩國元首成功會晤為美中經貿合作注入新動力，也為世界經濟提供確定性。



2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（右）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）合影。（Reuters）

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看好中國長遠發展與市場機遇 持續拓展對華務實合作

報道指出，受訪工商界代表來自科技、金融等多個領域，他們表示看好中國長遠發展與市場機遇，表達了對中國經濟發展前景的堅定信心，對持續拓展對華務實合作、深化經貿聯動、謀求互利共贏的強烈意願。他們認為此次中美元首會晤將為推動兩國相互成就、共促繁榮注入動能。

高通公司（Qualcomm）總裁兼行政總裁阿蒙（Cristiano Amon）說：「能夠到訪中國我倍感振奮。兩國元首今天的會晤非常成功，會談中討論的一些內容對各方而言都是重大機遇，尤其體現在科技領域。」他認為，中國經濟活力充沛，將持續在全球供應鏈中發揮重要作用。在他看來，把美中兩國的優勢有機結合，蘊藏著巨大合作機遇，這也正是兩國經濟關係的關鍵所在。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，他對此次兩位領導人會晤「感覺很好」，認為兩國之間合作應該會有更好的成果。Meta公司總裁兼副董事長麥考密克（Dina Powell McCormick）也表示：「很榮幸作為美國代表團一員來華訪問並出席一系列活動，我對美中兩國持續深化合作持樂觀態度。」

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）引用中國諺語「眾人拾柴火焰高」，表示深信此次隨訪的企業家能通過各種方式為美中共同事業作出重要貢獻，「蘋果公司深信溝通、攜手與合作的重要性，當前最重要的任務是找到共同目標、擴大共同利益。」

花旗集團董事長兼行政總裁范潔恩（Jane Fraser）表示，美中雙方此次的互動交流整體氛圍十分積極。這是她第二次來華，今年晚些時候有望第三次到訪，實地了解中國的發展現狀，「最重要的是，兩國政府在相互尊重基礎上開展溝通、深化交往，希望此次互動能夠為兩個大國帶來更多穩定預期與共同發展機遇。」

2025年10月3日，高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）出席意大利科技週並發表講話。（Getty）

高盛集團（Goldman Sachs）董事長兼行政總裁蘇德巍（David Solomon）認為，中國第十五個五年規劃目標明確、願景深遠，隨着規劃落地實施，中國經濟有望持續穩健前行、實現穩步增長。「目前我們看到了良好的進展，也樂觀認為這一良好勢頭將會延續下去。」

貝萊德集團（Blackrock）董事長兼行政總裁芬克（Larry Fink）則說：「當前美中兩國在拓展服務領域合作方面已具備不錯的基礎，進一步深化各領域務實合作，必將實現共贏。」

高度讚賞中國創新發展態勢和超大規模市場優勢

報道還指出，受訪工商界代表高度讚賞中國創新發展態勢和超大規模市場優勢，認為兩國擴大合作將有助於全球產業鏈供應鏈穩定，並為開拓發展機遇注入新動力。

2026年5月4日，美國加州，英偉達創辦人、總裁兼行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在一個公開場合發表講話。（Reuters）

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳稱：「人工智能將大幅提升生產效率，還會催生各類創新成果和新興企業。中國是全球人工智能領域發展領先的主要國家之一，目前在這個領域做得非常出色。」他還說，中國已經在推進的一項很重要的工作，就是發展人工智能並將它應用於各個行業，包括醫療健康、生命科學、製造業，這已經為中國帶來了新的機遇。

高意公司（Coherent）行政總裁安德森（Jim Anderson）表示，深耕中國市場20年，高意公司深度見證中國經濟的發展歷程。目前公司在華擁有兩萬餘名員工，「我們由衷讚賞中國團隊卓越的創新能力」。范潔恩也表示：「中國市場發展十分成熟，我們期待繼續深耕中國資本市場，挖掘更多投資機會。」