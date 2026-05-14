特朗普訪華｜馬斯克牽兒子現身　6歲仔穿中式衫背虎頭包萌爆全場

5月13日晚，美國總統特朗普（Donald Trump）抵達北京，一同隨行的還有Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）、英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳等十多名美方商界代表。



今日（14日）上午，中美在人民大會堂舉行元首會談。馬斯克手牽6歲幼子X現身，X還身穿中式元素上衣，背著一個中式傳統虎頭包，一路蹦蹦跳跳笑著似乎心情不錯。有網民將「馬斯克小兒子穿中國風馬甲」發布在X後，馬斯克本人現身評論區，用中文回覆稱「我的兒子正在學習普通話。」



馬斯克牽小兒子現身人民大會堂。（Reuters）

馬斯克牽小兒子現身人民大會堂。（Reuters）

馬斯克回覆網民稱「我的兒子正在學習普通話。」

特朗普（Donald Trump）訪問北京，5月13日晚抵達北京首都國際機場後。從媒體轉播的現場即時畫面可以發現，從「空軍一號」飛機上走下來的，除了特朗普的家人、助理和內閣成員，還有Tesla CEO馬斯克。而馬斯克亦在社交平台發文稱，「我在去北京的路上，在空軍一號上。」，「只有我和黃仁勳在空軍一號上。」。

今日上午，北京人民大會堂東門外廣場，中美元首歡迎儀式正式開始前，馬斯克身著深色西裝參加，他像普通遊客一樣掏出手機，興奮地原地轉身，360度拍攝人民大會堂與天安門廣場的歡迎景象，神情雀躍。

馬斯克曾多次訪華，亦時常在公開場合表達對中國的喜歡。2024年4月，他應邀訪華，與中國貿促會會長任鴻斌會面時，面對媒體直言：「我有很多中國粉絲，情感是相互的，我是中國的超級粉絲（huge fan of China）」。

今年2月，他再次在社交平台上發文呼籲：「更多人應該訪問中國」，並在採訪中直言，中國擁有數量驚人的傑出人才，實力遠超外界認知，很多人並不了解中國的強大。