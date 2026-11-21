四川省瀘州市2025年爆出一宗「天台花壇藏屍案」，女子陳某芬因無力償還4萬元（人民幣，下同）借款，夥同前夫殺害債主，將遺體埋於服裝城天台花壇，直至28年後才被揭發。今年11月10日，四川省瀘州市中級人民法院對該案作出一審公開宣判，主謀陳某芬數罪併罰被判處死刑，剝奪政治權利終身；其同謀丈夫楊某根則被判處死刑，緩期二年執行。



11月20日，死者兒子黃平稱，獲判死刑的陳某芬提起上訴。他痛斥對方「沒有悔改的心理，就是想多活一天算一天」。黃平強調，已就後續法律程序諮詢律師，無論家庭面臨多大困難，必定會堅持到底，直至兇手被處決的那天。



好心婦借4萬反遭殺害埋屍花壇 兇手跪求原諒一審死緩 家屬抗訴

四川省瀘州市中級人民法院對該案作出一審公開宣判，陳某芬數罪併罰被判處死刑。

受害人吳某萍的兒子黃平尋母28年。

據此前報道，死者為在服裝城經營羊毛衫批發生意的吳女士。1996年間，被告陳某芬向吳女借款人民幣4萬元，雙方約定於翌年農曆新年前歸還。

惟至1997年初，陳某芬為逃避債務萌生殺意，向丈夫楊某根提議殺害吳女，楊男隨即同意配合。同年2月1日，陳某芬訛稱還錢，將吳女誘騙至其倉庫，並暗中示意丈夫動手。楊某根趁吳女毫無防備清點款項時，以雙手死勒其頸部致其窒息斃命。當晚，兩人合力將遺體搬運至商場頂樓天台，藏匿掩埋於花壇內。

由於父母當時已離異，母親驟然失蹤後，幼小的黃平只能寄宿親戚家中，並自此踏上長達28年的尋母之路。

從吳女士失蹤開始，她的家人一直在尋找她，卻始終音訊全無。直到2025年6月7日，瀘州市龍馬潭區公交商城樓頂進行防水工程施工，工人在敲碎花壇磚石時驚見一具森森白骨，隨即報警。

警方調閱歷史失蹤檔案，迅速鎖定1997年的一宗失蹤報案。受害人前夫與兒子小黃隨後趕赴瀘州採集DNA比對，證實死者正是當年34歲失蹤的吳女士。公安機關隨即展開追緝，終將潛逃近30年的陳某芬及楊某根緝拿歸案。

陳某芬落網後曾被押解至現場指認，當時她一度當場下跪磕頭痛哭懺悔：「我對不起你，請你原諒，當初你是我的恩人，但是我沒有堅定我的心，我成了一個背叛的人害了你。」

今年11月10日，四川瀘州「花壇藏屍案」在瀘州市中級人民法院迎來一審公開宣判。被告人陳某芬因犯故意殺人罪、偽造身份證件罪、使用虛假身份證件罪及偷越國（邊）境罪，數罪併罰，被判處死刑立即執行，剝奪政治權利終身，並處罰金2.7萬元（人民幣）；其丈夫兼同案被告人楊某根則犯故意殺人罪，被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。

據《南方都市報》報道，11月20日，死者兒子黃平接獲法院通知，指獲判死刑的陳某芬提起上訴。黃平透露，早前已到亡母墳前告知一審判決結果。對於陳某芬上訴，他直言毫不意外，痛斥對方「沒有悔改的心理，就是想多活一天算一天」。黃平強調，已就後續法律程序諮詢律師，無論家庭面臨多大困難，必定會堅持到底，直至陳某芬被處決的那天。