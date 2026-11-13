四川女攤販遭網暴輕生　警方不予立案　丈夫悲憤：只想要一個交代

據大皖新聞11月13日報道，近日，四川宜賓高縣慶符鎮小吃攤主胡二妹，因社交平台出現多條指向其攤位的 「避雷帖」，不堪壓力離世一事，引發關注。



因免費薯仔「唔夠量」遭食客負評網暴 四川女攤販不堪壓力跳河亡

11月12日，記者從家屬處獲悉，當地派出所已向家屬送達不予立案通知書，家屬表示下一步將通過訴訟途徑維權。

四川宜賓高縣慶符鎮小吃攤主胡二妹，因社交平台出現多條指向其攤位的 「避雷帖」，不堪壓力離世。（抖音＠豫視頻）

11月10日傍晚，記者聯繫到胡二妹的姐姐胡女士。她告訴記者，距離妹妹出事已經過去一個多月，家屬一直等待相關調查答覆，遲遲沒有消息。「我們只想給去世的妹妹找回一個公道。」

胡女士介紹，妹妹離世後，妹夫喻先生獨自在家照看兩個孩子，生活被徹底打亂。記者隨後聯繫喻先生，他也證實，當時尚未收到相關處理結果。喻先生稱，事發後他就沒有再出攤，「等事情處理好、有結果了再說。」

宜賓胡二妹遭避雷帖網暴輕生 警方裁定不立案▼▼▼

此前，宜賓高縣慶符鎮政府工作人員在接受媒體採訪時表示，此事警方正在調查，鎮政府配合相關工作。高縣公安局政治處工作人員也在接受採訪時表示，事發後已第一時間處置，目前正在聯合處理此事。10日下午，記者就此事分別聯繫宜賓市公安局、高縣公安局以及屬地慶符鎮派出所，多方均未正面作出回應。

12日上午，胡女士向記者反饋，在前一天晚上9點左右，派出所通知家屬，送達不予立案通知書。胡女士說，對於這一結果，妹夫下一步打算起訴發帖人。

對方在多個平台發布避雷帖子，號召大家不要去吃我妹妹的東西，不是只發在一個平台，好幾個平台都發，居心何在？

當天，喻先生也向記者證實了此事，「已經給我們家屬出具了不予立案通知書了，我舅子去拿的（不予立案通知書）。接下來我會走司法程序，給我妻子討回一個說法。」 同時，喻先生也向記者透露，近期不少自媒體、律師斷章取義、亂帶節奏，發布不實言論。他還向記者提供一張截圖，疑似網絡水軍賬號煽動輿論。「很多不知實情的主播、自媒體、律師自我臆斷，帶偏輿論節奏，出現不少針對我們家庭、我本人以及我父母的惡意揣測和評價，已經給我們家庭造成困擾。」

女攤販生前相片（抖音＠胡二妹銅鍋洋芋）

喻先生表示，逝者留下的遺言本身已經說明了一切。「她截了那麼多圖，留下那樣的話，走之前還跟大姐說受不了、不想擺攤了。如果是因為家庭矛盾選擇離開，她會拼命保存幾百條惡評截圖嗎？」 他希望自媒體不要斷章取義，為了流量進行負面宣傳。「網上很多網友自我臆斷，一會兒猜測是家庭原因，一會兒指向我，真正的始作俑者，才是造成這一切、導致我妻子離世的根源。」

喻先生強調，他將針對避雷貼發帖人提起訴訟，「已經委託律師在走流程，我們家屬要的不是一個冰冷的結論，而是一個完整的交代。」

針對網上 「差評和死亡沒有直接因果關係，只能算侵權」 的說法，喻先生表達了自己的看法：「我尊重法律程序，但我請所有人想一想：如果一群人在公開場合對一個人持續進行超越界限的貶損，逼得她走投無路 —— 這僅僅是『民事侵權』四個字能概括的嗎？名譽侵權不需要造成人身傷害後果才成立，這是法律常識。是不是構成犯罪，我交給司法機關，我們走訴訟途徑。但這個追問本身，不能被一句『沒有因果關係』打發掉。」

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