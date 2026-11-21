運動品牌FILA全球首間酒店「上海斐樂酒店」於11月13日正式開業。據了解，該酒店由FILA與凱悅酒店集團聯合打造，歸屬凱悅尚選（JdV by Hyatt）品牌，位於上海青浦區西虹橋的安踏中心。目前，該酒店已開放自今年12月16日的預訂。在攜程等平台上搜索發現，該酒店一間42平方米的普通客房，工作日一晚1341元（人民幣，下同），價格偏高。



運動品牌FILA全球首間酒店「上海斐樂酒店」於11月13日正式開業。

據《財經天下》周刊官方帳號「財經天下WEEKLY」介紹，上海斐樂酒店規模不大，普通客房和主題套房加在一起108間，屬於中小型酒店體量。但在定價上，42平方米的普通客房工作日一晚1341元，不含早餐；55平方米的主題套房價格更高，2298元/晚起。價格偏高。

在攜程等平台上搜索發現，該酒店一間42平方米的普通客房，工作日一晚1341元，價格偏高。（攜程）

有住客仔細對比過地段、品牌，最後得出結論：溢價最可能出在運動空間及生活方式上。據悉，上海斐樂酒店的三層健身區，除了常規的游泳池、健身房，還有動力活力泳池，專門的「Re:set」區域，裏面有高壓氧艙、零重力按摩椅。這些共同營造出一種「運動—恢復」一體化的高端生活方式形象。

酒店內有許多FILA品牌元素，例如，前台旁邊的牆上貼着品牌編年史；餐廳取名「1911」，為FILA誕生的年份；酒店奇數、偶數樓層分別是FILA的兩個代表色紅色和藍色等。

運動品牌FILA全球首間酒店「上海斐樂酒店」於11月13日正式開業。（網絡圖片）

文章介紹，FILA此次跨界開酒店並非單打獨鬥。物業位於上海青浦西虹橋商務區的安踏運營中心，由母公司安踏提供；運營則由凱悅集團負責。上海斐樂酒店被劃入旗下的凱悅尚選品牌，FILA主要負責空間理念、呈現品牌故事。

這家酒店從敲定到最終落地，中間隔了4年。2022年，安踏和凱悅集團官宣簽約，將共同打造全球首家FILA品牌酒店，當時FILA正處在品牌勢能的頂峰。如今，FILA的收入增速放緩。近兩年，為了守住高端調性、對抗溢價稀釋，FILA的營銷節奏有所加快。

該酒店由FILA與凱悅酒店集團聯合打造，歸屬凱悅尚選（JdV by Hyatt）品牌。

近兩年，為了守住高端調性、對抗溢價稀釋，FILA的營銷節奏有所加快。（小紅書）

文章稱，FILA跨界開酒店的原因，在於品牌敘事的重構。對消費者來說，線下門店停留時間有限，但在酒店內，無論是時間還是空間，都足夠讓品牌不斷輸出理念。

關鍵之道體育諮詢公司創始人張慶表示，「FILA開酒店，與之前lululemon和瑜伽館合作一樣，都是對消費場景的一次延伸。對於高溢價品牌來說，這是滲透高淨值用戶、成為其生活方式一部分的手段。」