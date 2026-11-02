自製床蝨地圖標記過百間酒店　涉違規兩度下架　律師警告恐涉侵權

近日，內地一款利用AI編程開發的「床蝨地圖」微信小程序在網上爆紅，該工具允許用戶自行定位並「一鍵標記」衛生堪憂的酒店，上線短短一個多月便吸引逾20萬用戶、標記了600多間酒店，成為不少旅客出行的「避雷神器」。然而，該小程序因誤標爭議、酒店申訴及涉UGC（用戶生成內容）違規，四天內兩度遭下架整改。目前，開發者已全面下架圖片並改為人工審核。



《瀟湘晨報》報道，「床蝨地圖」可自行定位不同城市，並查看用戶標記的酒店位置。不同顏色的橢圓形符號代表不同含義，如床蝨、蟑螂、其他害蟲、暫無證據。用戶可按照自己對床蝨的理解共同參與審核，頁面會顯示參與審核的用戶數量。使用說明中明確顯示「信息僅供參考，無法保證絕對真實性」。

床蝨地圖。（瀟湘晨報）

用戶上傳床蝨證據。（瀟湘晨報）

曾受床蝨困擾的李女士介紹，網上大量帖文都會製造恐慌，聲稱幾個月都無法消滅床蝨，更有人稱「這個家根本就不能住了」；她發現噴藥無效後，選擇以高溫清潔床上用品，持續清潔4、5天後成功消滅床蝨，隨後更將自己的經驗在網上分享。經此一役後，她格外關注出行時的衛生問題，更認為「床蝨地圖」很有用。

曾在歐洲留學的小江也是「床蝨地圖」的用戶之一。他憶述，3年前在英國留學時，正趕上當地床蝨爆發，「連公交空座都不敢坐」，後來他查閱防蟲科普、摸清床蝨的習性，才逐漸克服恐懼。小江認為，「床蝨地圖」能夠提升大眾對床蝨的防範意識，但坦言「現階段有些人會大驚小怪，把蟑螂、飛蛾當成床蝨」。

酒店疑遭惡意誤標

然而，依靠網民提供的「標記」來判斷酒店有床蝨卻有些武斷，甚至存在惡意中傷酒店的可能。在「床蝨地圖」的申訴後台，目前已有3間酒店上傳詳細的申訴材料，包括營業執照、消毒滅蟲照片、第三方消毒滅蟲記錄。

發起申訴的北京廣州大廈酒店的工作人員介紹，一位客人在離店兩天後，以被蟲咬為由要求退還4晚近3000元房費，並在社交平台發文，但對方沒有提供證據，同行者也沒有被蟲咬。

工作人員稱，酒店不僅有每月完整的消殺記錄，事發後第三方專業機構對涉事房間及隨機抽查的24間客房進行無死角檢查，均未發現蟲卵和蟲。相關部門聯合檢查後，確認酒店衛生合規，酒店方將報告和記錄上傳至小程序的申訴通道，審核通過後，「床蝨」標記已撤銷。

「床蝨地圖」開發者：判斷由消費者決定

10月30日，開發者@AI創客介紹，此前搬家時曾有被床蝨咬的慘痛經歷，在搜索如何消滅床蝨時，他發現不少人有相同經歷，且大家獲取資訊的渠道很分散，甚至有些帖文會被刪除，不利於消費者的知情權，於是他在業餘時間利用AI製作「床蝨地圖」小程序，「技術都是AI做的，我負責審核功能，修改介面、交互」。

開發者稱，他將小程序做成共建的社區，所有用戶都能看圖片證據、判斷昆蟲品種，酒店也可作出回應，提供營業執照、消殺照片、第三方殺蟲機構報告文件。他強調，自己只是發起者，不提供意見，最終判斷由消費者決定，「個人的力量太有限了，靠我一個人肯定是沒有辦法弄得盡善盡美的」。

用戶上傳被蟲咬的證據。（瀟湘晨報）

小程序內的說明圖片。（瀟湘晨報）

四天兩度遭下架 律師：審核缺失恐涉名譽侵權

平台以「個人開發者不能運營UGC（用戶生成內容）」為由，在4天內兩次下架小程序。開發者調整產品機制後，用戶現時需要先提交證據，由他人工審核確認後才能標記有床蝨的酒店。

「床蝨地圖」小程序曾被下架。（瀟湘晨報）

「床蝨地圖」小程序更新使用說明。（瀟湘晨報）

河南澤槿律師事務所律師付建認為，「床蝨地圖」初衷是幫助消費者「避雷」，但普通用戶非蟲害專業人員，大眾審核不能等同於法律事實認定。若出現誤標記、不實爆料，會侵害酒店名譽，小程序運營者負有內容審核義務，建議提高上報證據門檻，妥善處理商家申訴，否則可能面臨名譽侵權訴訟，承擔公開道歉和經濟賠償責任。