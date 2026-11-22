吉林的曹女士（化名）2014年分娩後，花費近2萬元（人民幣，下同）與吉林濟惠生物科技有限公司簽約，為孩子儲存臍帶18年「買保障」，近期卻無意間發現該公司早於2021年註銷，昔日業務員全數「斷聯」。



花近2萬簽18年臍帶儲存協議 公司早已註銷遭列「老賴」

《封面新聞》報道，曹女士2014年產後經業務員推銷，支付9600元提取製備費，外加18年每年700元儲存費，合共19600元簽約儲存臍帶18年。協議書載明，雙方簽署的是人體臍帶間充質幹細胞儲存，甲方為曹女士，乙方為吉林濟惠生物科技有限公司，儲存的時間是從證書發放至2032年7月25日止。

今年11月中旬，曹女士無意間想起這份儲存協議，遂上網翻查，赫然發現該公司更名為吉林華匯生物科技有限公司後已於2021年11月註銷，且該公司2022年5月被長春新區人民法院列為限制高消費企業，曾經與她聯繫的業務員以及公司相關負責人均失聯。

吉林華匯生物科技有限公司的母公司——青島某醫療集團公司的負責人稱，不清楚該公司是否屬集團管理，具體歸屬可向前台轉接諮詢。隨後，該醫療集團前台行政辦公室的工作人員稱，將搜集相關情況後上報。

曹女士稱，她原本只是想作為一種心理保障儲存，不希望有用到臍帶的一天，但她仍想搞清楚臍帶的去向，「公司都註銷了，我的臍帶還在不在呢？」。她在網上分享自身經歷後，有人提醒她這筆儲存費用很有可能「有去無回」，因為按照協議規定，相關公司已註銷，她當初所花的儲存費和保管業務很有可能找不到實際承接人。

長春新區人民法院向吉林華匯生物科技有限公司發出限制消費令。（封面新聞）

吉林濟惠生物科技有限公司已更名為吉林華匯生物科技有限公司，並在2021年11月註銷。（封面新聞）

儲存臍帶≠臍帶血幹細胞

據科普文章內容，臍帶血儲存「血液的造血幹細胞」，臍帶則儲存「組織中的間充質幹細胞」，儲存臍帶血並不等於同時儲存臍帶的間充質幹細胞，兩者功能與監管截然不同。

《血站管理辦法》明確，臍帶血造血幹細胞庫按特殊血站管理，須取得血站執業許可，且不得以營利為目的。國家規劃設置的公共臍血庫，全國僅有7家技術上有硬標準：《臍帶血造血幹細胞製備與凍存標準》規定，採集後48小時內冷凍、儲存溫度≤-150℃、DMSO保護劑濃度5%~10%、液氮連續監測等。

儲存臍帶血只有出生時的絕無僅有的一次機會。（圖片：Shutterstock）

依據《血站管理辦法》《臍帶血造血幹細胞庫管理辦法（試行）》，臍帶血僅可儲存在經國家衛生健康主管部門批准設立的臍帶血造血幹細胞庫，全國共7家，分別是北京臍血庫、天津臍血庫、上海臍血庫、浙江臍血庫、山東臍血庫、廣東臍血庫及四川臍血庫。

目前，關於臍帶血儲存有自存和捐獻兩種主要渠道。其中，在自存方案中，包括採集和製備費用普遍需要1萬元到3萬元不等，每年也需要定期繳交數百至上千元保管費。不少家長直言實際用上概率極低，有人供款8年後選擇簽約放棄止蝕，亦有孕婦因費用高昂及流程不透明而果斷拒絕。