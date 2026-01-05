助產士剪臍帶誤切男嬰手指　家屬斥「低級錯誤」申請醫療事故鑑定

江蘇盱眙縣有新生男嬰一出生即遭遇「橫禍」。盛先生反映，妻子去年12月25日在醫院剖腹產時，助產士竟將新生兒的手指剪斷，事後辯稱是因「孩子手亂動」導致。

盛先生表示，兒子接受治療後已接回手指，但他直言無法理解此事，更痛斥醫院犯下「低級錯誤」。他已向當地衛健委申請醫療事故鑑定，希望能為孩子討一個公道。



《紅星新聞》報道，盛先生介紹，妻子於2025年12月25日上午在江蘇盱眙縣人民醫院做剖腹產手術，兒子約上午10時半出生，但等到12時左右，有醫生通知他在剪臍帶時，助產士用不慎剪斷兒子的手指。

盛先生的兒子出生時被助產士剪斷中指，接受治療後已駁回。（紅星新聞）

盛先生稱，助產士解釋當時新生兒的手突然亂動，才導致事件發生，但他直言無法理解，「這麽大的醫院，生孩子剪臍帶都能剪到手指，怎麽會犯這麽低級的錯誤？」。

盛先生表示，當天兩次轉院，兒子最終被送到無錫市第九人民醫院才駁回手指。出院記錄顯示，孩子在入院時被診斷為「左中指單指不全切斷」，經過左中指斷指再植術等治療後，已治癒。

出院記錄顯示，男嬰入院時被診斷為「左中指單指不全切斷」，經過左中指斷指再植術等治療後，已治癒。（紅星新聞）

1月5日，當地醫療系統權威人士消息，涉事醫院正全力配合治療，目前孩子術後恢復良好。事發後，醫院立即用救護車將新生兒轉到省內最好的醫院接受治療，並向家屬支付前期治療費用。至於後續治療及康復等事項，該權威人士表示，醫院正與患者家屬積極溝通，需要等孩子康復一定時間，再協商賠償事宜。