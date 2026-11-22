11月21日晚，王力宏「最好的地方Ⅱ」世界巡迴演唱會貴陽站開唱期間，一名男觀眾竟走上舞台欲與王力宏擊掌，但隨即被工作人員帶離，王力宏則淡定繼續獻唱。雖然事件未造成人員受傷或演出中斷，惟現場安保漏洞引來網民質疑，律師更明確指出觀眾擅自闖入舞台已涉嫌違法。



王力宏微微一愣後向男觀眾回以擊掌。（影片截圖）

《華商報大風新聞》報道，11月21日晚，王力宏在貴陽奧林匹克體育中心體育場舉行「最好的地方Ⅱ」世界巡迴演唱會。在演出期間，一名男觀眾從內場一側登上延伸舞台後，站定先雙手合十，隨後向正在演唱的王力宏揮手打招呼；王力宏微微一愣後回以擊掌，轉身繼續演唱，數名工作人員隨即上台將男子帶離。

有觀眾稱，當日的演出並未受到影響，整場演出未中斷，無人員受傷，舞台設備亦未受損，「擊完掌力宏接着唱，現場氣氛還是很好的」，但不少人質疑現場安保不力。

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據介紹，王力宏演唱會貴陽站採用向內場觀眾區延伸的舞台設計，觀眾區與表演區距離較近。票務平台公開資料顯示，此次演唱會的表演舞台為工字型，左右兩側為內場區，票價分為1880元、1680元、1380元。

公開資料顯示，此次演唱會的舉辦單位為北京迷滿文化傳媒有限公司，按大型群眾性活動規範開展，現場配備安保力量，維護整場演出秩序。不過，本場演唱會主辦方、貴陽奧林匹克體育中心運營方，未就事件作出回應。

王力宏演唱會貴陽站採用向內場觀眾區延伸的舞台設計，觀眾區與表演區距離較近。（大象新聞）

律師：擅自登台屬違法行為

北京德恒（西安高新區）律師事務所李寶坤律師指出，依據2026年1月1日起實施的《治安管理處罰法》第二十八條規定，擾亂體育、文化等大型群眾性活動秩序的，處警告或者500元以下罰款；情節嚴重的，處5日以上10日以下拘留，可以並處1000元以下罰款。

李寶坤表示，涉事男子因無衝撞行為、未導致演出中斷且配合離場，實踐中多予批評教育或警告，但擅自闖入封閉管控舞台本質上已屬違法。他提醒，舞台屬於封閉管控區域，絕非觀眾可隨意進入的區域，觀眾應自覺遵守場館規定，服從現場工作人員及安保人員管理。