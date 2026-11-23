一名在韓國發展的越南籍女網紅，早前獨自在上海旅遊乘坐「老頭車」（低速三輪或四輪電動車）前往旅館時，被男司機公然開黃腔性騷擾，內容包括「我本來想X你」、「摸一下奶子」。女事主當時聽不懂司機意思，直至回韓國後翻看影片並翻譯對話，方驚覺自己曾處於極度危險中，事件曝光後隨即引爆網民公憤。



外籍女遊客遭上海司機性騷擾。（Instagram@nguyenlin13)

外籍女遊客遭上海司機性騷擾。（Instagram@nguyenlin13)

據網民在Threads轉發的短片及譯文顯示，涉事女事主平日主要以韓文拍攝影片，早前她在個人頻道上載一段標題意指「在中國旅行時一時大意……沒想到會發生這種事」的短片。

她透露，自己日前到中國觀光，當日結束行程後準備返回旅館。出發前她聽聞在當地搭車會遇上「兜路」等情況，故早已有所防備，卻萬萬沒料到竟會遭遇赤裸裸的言語性騷擾。

女子當時在上海獨自一人旅行。（Instagram@nguyenlin13)

當時男司機公然開極具性暗示的露骨黃腔。（Instagram@nguyenlin13)

從網傳影片畫面及窗外街景顯示，事發地點為上海，期間女事主乘坐一輛「老頭車」打算前往旅館，期間和司機交談時，對方見女事主為外籍面孔且中文不流利，竟說出「你今天給弄壞了，我本來想操你」、「你給我X一下算了，我給你300元」、「摸一下奶子」 等極度侵犯性的言語。

女事主憶述，當時她完全不明白司機話中含義，直至回到韓國剪輯影片並翻譯對話後，才意識到該番言論的惡意。她直言：「如果那個人真的懷有惡意的話，我可能已經陷入巨大的危險之中了。」所幸最終平安無事返回旅館，令她感到很慶幸。

有關片段被轉載至Threads後迅速引起熱議，轉發者在置頂留言澄清女事主並非韓國人，而是使用韓文拍片的越南創作者。大批網民看完片段後對司機的行為深表憤怒，紛紛留言怒斥「太噁心！」直指該名司機根本是「仗著人家聽不懂」才敢如此猖狂。此外，不少網民對事發地點位於上海表示震驚，希望當地相關部門可以加強監管。