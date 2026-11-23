近日，山東省濟南市濟陽區有村莊推動喪俗改革，試行「一日喪」新制，倡導逝者由離世到安葬須在24小時內完成，同時取消守靈及流水席。消息曝光後隨即在網上引起討論，網民意見兩極，而官媒亦刪除相關文章。當地村委會負責人則表示，村內有與百姓商量並推行簡化喪事新做法，絕非強制執行。



內地部分農村地區辦白事講求儀式。（互聯網圖片）

內地部分農村地區辦白事講求儀式。（互聯網圖片）

據微信公眾號「濟陽融媒」19日報道，過去當地村民辦理白事，動輒擺設流水席及滿桌祭品，治喪週期至少兩至三天，且開銷巨大，少則兩三萬元（人民幣，下同），多則五六萬元，家屬身心俱疲之餘，幫忙的鄰里亦跟著受累，甚至有家庭為「辦得體面」而背上債務。

為減輕村民負擔，濟陽區牛王村在徵求村民意見後，推出白事「三個一」簡化做法。在祭奠環節上，只設一張祭桌及統一規格的簡易祭品，香燭紙錢或鮮花皆可，儀式後由村委會回收供下一戶重用，將祭品開銷壓縮至數百元以內。

內地部分農村地區辦白事講求儀式。（互聯網圖片）

喪事期間不設宴席、不勸酒、不派發整包香煙，僅為幫忙鄰里及弔唁親友提供「一碗湯」，以簡單大鍋菜配饅頭或米飯，大家能吃飽即可。

同時，村內推行「一日喪」，要求從去世到下葬須於24小時內完成，將所有儀式集中在同一天進行並取消長時間守靈，強調緊湊有序辦完喪事。

山東推「一日喪」，取消守靈和流水席等流程。（互聯網圖片）

然而，新措施在網上引起爭議，網民意見兩極。有網民大力支持，指家中長輩昔日發喪需時三、四天，子女連日跪孝操勞，喪禮過後長輩均累得大病一場，認為簡化流程值得推行；但亦有不少網民質疑措施「不近人情」，稱若老人突然離世，「外地的子女根本來不及趕回家見最後一面」，更有人擔憂24小時內下葬過於倉促，對逝者不夠尊重。

目前，「濟陽融媒」已刪除文章，濟陽區民政局和區委宣傳部未有回應。牛王村村委會負責人回應媒體問詢時表示，村內今年起已與居民商量並推行簡化喪事新做法，強調絕非強制執行，而是建立在村民自願的基礎上。