鬼飯堂？內蒙飯店違規改建成9間靈堂　門前堆衣紙辦喪事遭查處

11月9日，內蒙古自治區通遼市科爾沁區民政局開展殯葬行業日常巡查，查實一飯店存在違規籌備殯葬治喪服務。該飯店門店牌匾標註守靈廳、殯葬服務等殯葬專項服務內容，並配套提供宴會廳、喪事司儀推薦等服務。針對上述違規問題，科爾沁區民政局執法人員現場開展政策宣講，依法向該經營主體送達《通遼市科爾沁區民政局責令（限期）改正通知書》。



11月12日，內蒙古通遼市科爾沁區民政局發布《關於查處轄區內違規擬建殯葬治喪服務場所的工作通報》稱，當局11月9日開展殯葬行業日常巡查，查實永寧路天之路飯店存在違規籌備殯葬治喪服務相關問題。

經現場核查，該經營主體尚處於裝修施工階段，未正式營業，未取得殯葬服務經營相關資質。門店牌匾標註守靈廳、殯葬服務等殯葬專項服務內容，並配套提供宴會廳、知賓推薦等服務；門前堆放冥紙，院內改造裝修9間弔唁廳並完成佈置裝飾，擬對外開展殯葬弔唁經營性活動，涉嫌超範圍違規從事殯葬服務業務，存在擾亂殯葬管理秩序、助長喪事大操大辦的風險。

內蒙古通遼市科爾沁區民政局11月9日開展殯葬行業日常巡查，查實永寧路天之路飯店存在違規籌備殯葬治喪服務相關問題。（示意圖/網絡圖片）

針對上述違規問題，科爾沁區民政局執法人員現場開展政策宣講，依法向該經營主體送達《通遼市科爾沁區民政局責令（限期）改正通知書》，明確四項整改管控要求：一是嚴禁違規開展殯葬經營服務，場所內不得存放遺體、骨灰，不得利用改造場地開展守靈治喪、殯葬收費等經營性活動；二是嚴禁虛假違規宣傳，立即整改門店牌匾違規內容，不得對外宣傳、推介守靈殯葬相關服務項目；三是嚴守移風易俗工作要求，不得以殯葬服務、宴席配套等名義引導群眾喪事大操大辦；四是規範合法經營，經營者須嚴格依照營業執照核定經營範圍開展經營，未經審批、完成經營範圍變更前，禁止開展任何殯葬相關經營活動。

通報稱，科爾沁區民政局將聯合市場等有關部門，持續加大殯葬領域常態化巡查管控力度，緊盯沿街商鋪、餐飲場所等重點點位，常態化排查整治違規開展殯葬經營服務等亂象，持續規範轄區殯葬服務市場秩序。