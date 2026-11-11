台灣男打瘦瘦針4個月　一覺醒來右眼徹底喪失視力　憂左眼也出事

台灣出現首例因施打瘦瘦針（GLP-1受體促效劑類藥物）疑似導致眼睛失明的個案，美國食品藥品管理局（FDA）日前也發布警訊指出藥物可能導致使用者視力急遽下降，甚至面臨永久失明風險。台媒《TVBS》新聞團隊也找到眼睛失明的台灣個案，曾先生表示他連續施打瘦瘦針4個月，某天一覺醒來就忽然發現右眼看不見，現在也很擔心左眼也會受到影響。



施打瘦瘦針4個月 睡醒右眼完全看不見

據了解，台灣首例通報失明的患者曾先生因被診斷出糖尿病前期且體重過重，在台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫生蘇一峰建議下開始施打瘦瘦針。未料連續施打4個月後的某天清晨，曾先生一覺醒來竟發現右眼突然看不見。曾先生表示，目前右眼已徹底喪失視力失明，僅存的左眼也因過度負擔而時常眼壓飆高，讓他擔憂左眼未來恐怕也會跟著失明。

曾先生因失明加上手腳肌無力，走路時必須扶著推車。（TVBS新聞網授權使用）

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求助無門 提出藥害救濟申請也沒下文

原本就因神經脊髓病變領有中度身心障礙證明的曾先生坦言，自己生活本就不易，如今右眼失明更是雪上加霜。他透露，蘇醫生早在今年3月便協助他向相關主管機關提出藥害救濟申請，然而歷經7至8個月過去，至今仍完全沒有任何進展與結論，相關單位僅回覆需要調查並要求他持續等待，期間沒有任何單位主動接洽或提供急難協助，讓他感到求助無門。

曾先生因施打瘦瘦針導致右眼失明。（TVBS新聞網授權使用）

美FDA要求藥廠必須警示瘦瘦針「有失明風險」

針對此罕見眼疾，美國食品藥品管理局說明，該病症為「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」（NAION），主要是視神經前端血流不足缺血所致。患者往往在毫無疼痛預兆下，突然出現單眼視力驟降、視野缺損或色彩辨識異常，部分重症患者更可能造成永久性失明。美方已正式要求各大藥廠必須在仿單標籤上註明恐引發失明的風險警示，且該規範涵蓋所有相關藥物類別，包括台灣民眾熟知的胰妥讚與猛健樂等知名針劑均在列。

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