河北邯鄲男子小辰（化名），2023年因強姦女友小瑾（化名）被判囚3年，服刑期間女方卻頻頻在社交平台留言「我愛你」、「等待」，更在男方刑滿出獄後主動聯繫復合並同居，惟雙方後來因瑣事口角，小瑾竟重提男方強姦入獄前科，小辰盛怒下徒手掐死女友。蘇州檢方已以故意殺人罪起訴小辰並認定屬累犯，案件將於11月26日一審開庭。



《華商報大風新聞》報道，判決書顯示，2022年7月11日，小辰將女友小瑾約至河南安陽一處出租屋發生性關係，小瑾稱自己當時不同意，曾用手推、抓咬等反抗，並因對方不讓自己回家而企圖跳樓被攔；小辰則稱，因天色已晚且下雨沒讓小瑾回家，小瑾抓傷他是因為吵架有怨。

小瑾與小辰家屬的對話。（華商報大風新聞）

審理期間，雙方家屬曾商討彩禮及賠償，疑因金額未談妥。小瑾雖一度私下向男方姐姐稱未被強迫，稱抓傷是吵架所致，但法院未予採納。2023年1月，一審法院認為小瑾雖在聊天記錄中表現出對小辰的關心，但不能否認事發當時小辰違背其意志強行發生關係，以強姦罪判處小辰有期徒刑3年，二審維持原判。

小辰服刑後，小瑾多次在社交平台表達思念，留言「今天想你了」、「我愛你」、「等待」等。2025年7月13日，小辰刑滿釋放後，小瑾輾轉聯繫上他並恢復情侶關係，同年9月小辰更赴昆山與其同居。

小辰服刑後，小瑾多次在社交平台表達思念。（華商報大風新聞）

小辰因強姦女友被判囚3年。（華商報大風新聞）

2025年10月14日晚，兩人在昆山住處因瑣事發生口角，爭執間小瑾提及小辰曾因強姦自己入獄的前科，徹底激怒對方，小辰隨即將她推倒在床並用雙手掐住其頸部致死。經鑑定，小瑾符合因頸部遭受鈍性外力作用致機械性窒息死亡。

案發後，小辰聯繫母親坦承殺人並託其報警，更發微信稱「對不起你，也對不起她」，隨後於凌晨被警方帶走。

2026年10月14日，蘇州市檢察院以故意殺人罪提起公訴。檢方認為，小辰刑罰執行完畢後，在5年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯應當從重處罰，但考慮他主動投案、如實供述，具自首情節可從輕處罰。11月26日，該案將於蘇州中院開庭一審。