江蘇蘇州常熟市一名3歲女童「彤彤」遭生父同居女友邱某捂壓口鼻致死一案，11月18日在常熟市人民法院一審宣判，被告邱某被判處無期徒刑。近日，案件細節曝光，閉路電視拍下，邱某與女童生父均曾對女童施暴，生父曾用腳踹女兒胸部。有網民怒斥，「全員惡人」、「人渣父親也要判刑」。



3歲女童遭生父女友悶死 嫌犯遭判無期 生父不落淚遭批冷血

據《極目新聞》報道，案件於本月18日上午在常熟市人民法院一審宣判，被告邱某當庭承認用手捂死3歲女童彤彤，直言犯案動機是妒忌男友尹先生過於疼愛女兒。

據邱某供述，2025年5月，她發現女童生父尹先生在外地嫖娼，兩人感情出現裂痕。同年7月，雙方發生激烈爭執並互相掌摑，尹先生報警處理。邱某認為男友對自己並無真感情，僅是利用她充當免費保姆照看孩子，失望情緒日漸累積。案發當日，懷孕的邱某因孕吐反應致腹部兩側疼痛，加上彤彤哭鬧不止，她最終情緒失控痛下毒手。

案發前的2025年8月12日凌晨，屋內閉路電視畫面顯示，邱某曾在客廳狠狠掌摑彤彤臉部，而身為生父的尹先生當時亦曾用腳猛踹女兒胸部。

對於邱某被判無期徒刑，彤彤生母陶女士稱無法接受，接下來將會準備申請抗訴，並同時向法院申請對被告「限制減刑」，務求讓兇手付出應有代價。

另一方面，尹先生因接受訪問時神情平靜、全程未有落淚，遭大批網民炮轟「冷血」。面對質疑，尹先生回應稱，自己並非沒有悲傷，曾在刑警面前痛哭失聲，只是習慣不在公眾面前流淚。他強調站出來發聲只為替女兒討公道，「我不是去賣慘讓你們同情我」。惟尹先生亦曾用腳猛踹女兒胸部的消息傳出後，不少網民再次怒斥，「全員惡人」、「人渣父親一塊判刑」、「男的用腳踹自己的孩子，兩個都在虐待孩子」、「真的不配為人」。

尹先生曾用腳猛踹女兒胸部的消息傳出後，不少網民怒斥他不配為人。（微博截圖）

據《大河報》報道，尹先生離婚後帶同女兒搬到女友邱某位於常熟市堂嫂的家中同住。邱某自2023年9月起辭工照顧彤彤。惟彤彤在近兩年間頻繁出現燙傷、骨折等傷痕，離世前幾天更曾因腿傷走路不穩摔傷眼睛，邱某均辯稱是孩子不小心所致。

案發當日2025年8月23日凌晨5時34分，尹先生出門上班前女兒仍安好並親了她一口；惟監控顯示其離開約一小時後的早上6時許，女童便遭毒手，邱某因嫌棄彤彤哭鬧及心生厭煩，對年幼的彤彤狠下毒手。警方調查亦指邱某在案發前兩天剛發現自己懷孕，因嫉妒男友疼愛女兒而動殺機。

邱某在庭上供述，事發時她先後用手及袋子捂住彤彤的口鼻，期間彤彤曾劇烈掙扎。直至彤彤停止掙扎、看似沒有動靜後，過了一段時間，邱某又聽到孩子發出微弱聲音，遂再次拿起袋子死死捂住彤彤口鼻長達一分鐘，最終導致女童窒息身亡。