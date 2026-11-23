廣州上演一幕情節複雜的家庭風波，一名離婚男子戀上一名單親媽媽，其男子父母打聽後驚覺，女方竟是前新抱出軌對象（情夫）的前妻。兩老擔心該女子是為了報復而與兒子發展關係，令兒子重蹈上次離婚被前妻分走半個單位的舊路，決定與孫女簽訂《遺贈扶養協議》，由她負責養老送終，身故後名下一個價值三四百萬元人民幣的單位歸孫女個人所有。



中華遺囑庫廣東分庫第一登記中心。（南方日報）

小何透露，爸爸的新女友是媽媽出軌對象的前妻。（羊城晚報）

小何稱，祖父母擔心爸爸再婚會再被分走家產。（羊城晚報）

小何稱，祖父母擔心爸爸再婚會再被分走家產。（羊城晚報）

據《羊城晚報》報道，廣州易阿姨（化姓）與丈夫僅育有一子，孫女小何剛從大學畢業。據悉，易阿姨的兒子於2023年離婚，至2025年開始與一名同樣離婚並帶著孩子的女士交往。起初易阿姨夫婦及孫女對女方並不反感，惟不久後驚訝發現，兒子女友竟然是前新抱出軌對象的前妻。

易阿姨擔心對方帶著報復心態和兒子交往，因此強烈反對這段關係，但之後他們爆發衝突，兒子便搬出去獨居長達半年，至今無法得知他是否再婚。

兩老決定由孫女養老送終，身故後名下一套三四百萬元人民幣住房歸她個人所有。（羊城晚報）

兩老決定由孫女養老送終，身故後名下一套三四百萬元人民幣住房歸她個人所有。（羊城晚報）

兩老決定由孫女養老送終，身故後名下一套三四百萬元人民幣住房歸她個人所有。（羊城晚報）

易阿姨透露，早年夫婦曾出資為兒子購置婚房，惟兒子離婚時被前妻分走一半財產，現在只剩下最後一個在海珠區的單位，由於憂慮兒子再婚令僅餘家產流失，以及牽掛自身晚年照料與孫女未來，兩老決定與孫女簽訂遺贈扶養協議，將養老照料與財產綁定在一起。

中華遺囑庫廣東服務點項目負責人楊娟指出，法定繼承人範圍並不包括孫子女，孫輩對祖父母沒有法定贍養義務，易阿姨夫婦若想孫女負擔晚年照料任務，需與她簽訂遺贈扶養協議，履行約定的照料義務後，方可繼承協議約定的財產。

楊娟強調，若扶養人未盡約定照料義務，老人可起訴解除協議並取消其受遺贈資格；反之老人若擅自處分約定的財產，亦須補償扶養人已付出的供養成本。她也補充，若長者不想附帶養老義務，僅單純想留產給孫輩，直接訂立遺贈遺囑即可，無需簽訂遺贈扶養協議。