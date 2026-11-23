曾參演《步步驚心》的內地女星劉雨欣，11月21日在小紅書發文怒斥美國治安徹底失控，直言「天天現實版GTA」；她指自己在上次被盜竊後已特意搬家，豈料新居再遭爆竊，即使屋內裝有自動報警系統，當地警察卻在足足兩小時後才趕抵現場，令她崩潰直呼「美國真的不能呆了」，更懷疑自己早已被賊人盯上。



11月21日，劉雨欣發文怒斥洛杉磯治安徹底失控，直言「天天現實版GTA」。（小紅書）

劉雨欣生活照。（小紅書）

11月21日，劉雨欣在小紅書發文稱自己在美國洛杉磯的家再次被盜，直言「美國真的不能呆了，沒有任何治安可說，這個地方沒救了，犯罪都市」，更諷刺當地已經自由到三番五次到別人家零元購，「能不能從中國派點警察給他們上上課」。

劉雨欣更在評論區透露，經歷上次失竊後她已更換住所，未料新居依然遭遇盜竊，令她心寒直言「感覺是我人被盯了」。最令她氣憤無奈的是，新居已安裝自動報警系統，警察卻拖延兩小時後才到場。

據悉，2024年2月，劉雨欣的公寓曾遭遇嚴重爆竊，當時她帶家人旅行返家後，發現全屋被翻得一片狼藉，保險櫃被暴力拆開棄於門口，珠寶、名錶、手袋及現金等「幾十年奮鬥的家當一掃而空」，估計損失高達數千萬元。

據劉雨欣介紹，當時她住在比華利山（Beverly Hills；比佛利山 / 比弗利山），住所遭爆竊後已報警但沒結果，並感嘆「太恐怖了，洛杉磯的治安已經不適合人生存了」。如今兩年過去，她更在評論區透露上次的盜竊案至今仍未破案。

2024年2月，劉雨欣的公寓曾遭遇嚴重爆竊。（小紅書）

公開資料顯示，劉雨欣1988年3月出生於湖南省衡陽市，畢業於中央戲劇學院，代表作有《步步驚心》《大明宮傳奇》《聊齋外傳》《太平公主秘史》等。