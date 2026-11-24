近日，江蘇南京六合區人民醫院內，一位75歲老人在急診中心大廳急得團團轉，嘴裏反覆念叨：「我找不著！我難過得不行……」



當天凌晨，這名拄拐老人來到醫院四處詢問，神情焦躁不安。由於她方言很重，值班人員只能從隻言片語中聽出，她是來找住院的兒子的。

當天凌晨，這名拄拐老人來到醫院四處詢問，神情焦躁不安。（抖音@揚子晚報）

工作人員多次嘗試幫她查詢，但老人報出的是兒子的小名，即便說出全名，發音也與系統登記訊息無法匹配。看到老人為兒子的病情眉頭緊鎖，工作人員只好報警求助。但民警在現場也很難與老人交流，只得將她扶上警車帶到派出所，通過人臉識別等技術手段，確認了老人的身份，並關聯到她兒子的姓名。

75歲老母凌晨徒步4公里尋兒▼▼▼

再次返回醫院後，工作人員順利查到了病房號。民警攙扶老人走進病房，看到兒子安穩地躺在病牀上，老人懸著的心才終於放下。當晚，她留在醫院，守在病牀前陪護。然而，她的兒子說本想瞞著母親，就是怕她擔心。

民警在救助過程中通過監控看到，老人獨自離開住處，拄著枴杖、藉著路燈的光沿路前行。從住處到醫院步行約4公里，對一位腿腳不便的75歲老人來說，她邁出的每一步，都是實實在在的牽掛。

據了解，老人的兒子在南京六合區務工，母親隨兒子一起生活。目前，兒子已回安徽老家養病。

再次返回醫院後，工作人員順利查到了病房號。民警攙扶老人走進病房，看到兒子安穩地躺在病牀上，老人懸著的心才終於放下。（抖音@公安部新聞傳媒）

這段視頻在網絡上引發廣泛共鳴。一位網友寫道，自己做了個小手術，腦梗的老母親專門跑到醫院看她，說了一堆鼓勵的話，「她忘了自己也是病人」。去年母親去世，她每每想起便落淚。

孩子再大，也是母親心頭牽著的那根線；路再遠，也攔不住一個母親拄著枴杖，一步一步往前走。

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