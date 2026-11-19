新加坡裕廊東發生1宗暖心助人事件。1名77歲老翁日前獨自外出更新護照後迷路，因未攜帶手機而無法聯繫家人。1名18歲女學生見狀隨即伸出援手，不僅放棄踩單車回家，更親自陪行半小時將老翁安全送返寓所。其善舉獲老翁家屬致函學校致謝，事件在網上曝光後引來大批網民讚賞，直呼她是「值得認可和表揚的年輕人」。



新加坡工藝教育學院（Institute of Technical Education）

老翁換護照後迷路 無電話聯絡家人

據新加坡媒體《Mothership》報道，事發當晚約8時，就讀新加坡工藝教育學院（ITE）社區照護與社會服務系二年級的18歲女學生奈拉（Naira Maisara Binte Abdullah），當時正在裕廊東Jem商場外的單車停泊處解鎖單車，準備回家。其間她聽見1名77歲老翁向途人求助，得悉對方當日到附近辦理護照更新手續，回程時卻找不到回家的路，身上亦無手機致電家人。

奈拉親自陪行半小時將老翁安全送返寓所。（Facebook@Institute of Technical Education, Singapore）

由指路變成陪走 半小時換來一家團聚

奈拉起初嘗試為老翁指引路線，建議他經行人天橋走到馬路對面再步行回家，惟老翁神情十分緊張，對指示一臉困惑，令奈拉意識到他並非單純不認路，她隨即決定親自陪老翁走回家。先查看對方的身份證以確認住址，2人隨後一路步行約半小時。抵達住處時，老翁的女婿透露家人整個下午都在外尋找老翁；奈拉沒有即時離開，而是留在原地，直至其他親屬陸續返家，親眼看着老翁與家人團聚才放心離去。

老翁當日到附近辦理護照更新手續，回程時卻找不到回家的路，身上亦無手機致電家人。（Facebook@Institute of Technical Education, Singapore）

奈拉事後表示，當時想到若自己的祖父母遇到同樣情況卻無人伸出援手，家人必然萬分焦急，因此決定放棄踩單車，親自護送老翁。老翁平安到家後當場向她表達謝意，稱讚其父母將她教導得樂於助人，並十分感激她願意留在身邊幫忙。奈拉坦言：

他的話令我覺得很被欣賞，也很感動。 奈拉（Naira Maisara Binte Abdullah）

家屬致函表揚 網民：這樣的年輕人應該表揚

老翁家屬事後專程致函學校表揚奈拉，新加坡工藝教育學院於10月22日在社交平台發文分享此事，吸引大量網民點讚留言。老翁的外甥女Adira Abduly亦在帖文下留言：

我們全家當時都在焦急地尋找我的舅舅，很擔心他的安全，真的很感激你送他平安回家。 老翁的外甥女（Adira Abduly）

老翁的外甥女Adira Abduly也在帖文下留言：「我們全家當時都在焦急地尋找我的舅舅，很擔心他的安全，真的很感激你送他平安回家。」（Facebook@Institute of Technical Education, Singapore）

不少網民亦留言稱讚：

「這樣的年輕人，正是我們應該認同和表揚的！」



「她的同理心和毅力會讓她走得更遠。」



另有網民提醒，日後若遇上類似情況，可同時通知警方協助。