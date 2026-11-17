近日，一對情侶在北京鼓樓拍出「人生照片」，刷屏網絡，引發無數網友點贊轉發。



據了解，這對情侶，女孩子來自廣東，小伙子來自四川，前一陣，他們去北京旅遊。回程當天，晚十點的飛機，下午兩點，他們臨時起意，想最後去一趟鼓樓，拍一張紅牆照留念。卻沒想到，偶遇鼓樓攝影師霍玉平，斜陽恰好落在紅牆之下，定格下這張打動無數網友的「人生照片」。

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正是這一連串剛剛好的相遇，讓他們萌生了一個大膽想法：不如，就在北京領證結婚。

他們原本已經踏上返程，又折返北京，特意邀請拍下這張出圈照片的大爺霍玉平，繼續擔任攝影師，記錄下領證的喜悅時刻。原來，二人本來就有明年三月領證的打算：

命運讓我們原本按部就班的計劃有了另外的開場。

從在鼓樓拍出人生照片火遍全網，再到決定原地領證，整件故事充滿溫暖的戲劇性。記者問起他們的感受，他們說：

很多事是偶然，是緣分。也感謝大爺的快門，和所有網絡上祝福的聲音，我們會做好自己，不負大家喜歡的這對『紅牆CP』。

他們還約定，一定會再來北京。「我們和大爺成了忘年交，還會回來看望他的。」

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