男子全身癱瘓靠雙手養鵝　年入過萬全數給父母：我不再是無用之人

據頂端新聞報道，河南周口項城小伙戚志強患強直性脊柱炎，全身只有胳膊能動。父母伺候他八年「吃喝拉撒」，現在的他洗衣、做飯、掃地、洗漱、辦公，基本無障礙，還在創業養鵝，一年能賺一萬多元。



「我不再是無用之人了。」戚志強告訴記者，自己將這些年的收入全部給了父母：

現在我不但不拖累他們，還能幫助他們。

全身僅手臂能動！河南青年罹患強直性脊柱炎自強養鵝，收入全數奉養父母，點擊圖輯查看他的故事：

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什麼是強直性脊柱炎？

強直性脊柱炎（AS）是一種慢性全身性炎症性疾病，主要侵犯脊柱關節及外周關節，該病好發於青年男性，常見於35歲以下，可從15歲起發病。該病有一定的家族遺傳性，其發病與HLA-B27基因顯著相關。

典型關節表現為腰背部疼痛，夜間痛、休息痛，腰背部晨起僵硬感，活動後可緩解。除了這些症狀以外，患者還會出現關節外症狀，如眼部炎症、腹痛腹瀉、口腔潰瘍等。

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日常生活中該如何預防強直性脊柱炎？

1、預防感染

避免傳染病、流行病入侵，積極預防感冒和腹瀉，注意生殖衛生。培養良好的生活習慣，注意飲食健康衛生，宜高蛋白、高維生素飲食，戒煙酒。

2、經常鍛鍊

根據體力狀況適當鍛鍊身體，堅持鍛鍊可以增強體質，提高抗病能力。如深呼吸和有氧運動有助於保持胸廓的彈性；條件允許可經常游泳，有助於保持脊柱、頸椎、肩和髖部的靈活性，還能增加肺活量。

3、保持正確姿勢

注意正確的立、坐、卧姿勢，避免長時間保持一個姿勢不動，站立、行走時不要隨意彎腰。睡硬板床、低枕，避免過度負重和劇烈運動，避免引起持續性疼痛的體力活動。

4、防潮防寒

選擇向陽的房子居住，避免長期居住在陰冷潮濕的地區，尤其要注意腰背部的保暖。出汗時切忌當風，因汗出時毛孔開放，風邪易入侵。

5、慎防外傷

因強直病人可發生骨質疏鬆，長期患病對骨密度有影響，輕微的挫傷即有可能會引起骨折，也有可能會引起本病。開車時一定繫上安全帶，儘量不要騎機動車。

6、保持精神愉快

疾病的發生與人的精神狀態有密切的關係，不良的情緒容易使人體抵抗力減弱，從而讓疾病有可乘之機，因此要保持積極向上的情緒。

7、正確使用抗生素

嬰幼兒、兒童、青少年時期，應避免濫用抗生素，尤其廣譜抗生素。

8、發現不適及早就醫

如家族中出現強直患者，注意其他家族成員有無強直性脊柱炎的症狀，若有下背痠痛、晨間僵硬等，應儘早就醫。

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