一名上海21歲四川籍大三男學生小安（化名），今年10月在校內宿舍墮樓身亡，惟事發後近兩日才被發現遺體，期間無人察覺其失蹤。



死者父親質疑學校安全管理嚴重失責，拒絕接受校方給予的55萬元（人民幣，下同）寬慰金。



小安是從宿舍陽台處墮樓的，陽台的欄杆上疑似留下其踩變形的痕跡。（新黃河）

小安一個人從四川到上海念大學，事發前亦與同學正常外出吃飯，並無任何異常跡象。（新黃河）

據內媒《新黃河》報道，死者父親劉先生透露，小安一個人從四川到上海杉達學院念大學，平日經常致電回家報平安，事發前亦與同學正常外出吃飯，並無任何異常跡象。小安是在10月12日（周一）上午墮樓，然而當時無人察覺。

直至13日（周二）晚上，同寢室室友留意到小安放在桌上的一本書一直未有翻看，才驚覺他已許久沒回宿舍，隨即向輔導員報告。輔導員多次致電無果後通知小安母親，家屬遂於14日凌晨報警求助。警方於14日上午翻查閉路電視，始在宿舍二樓平台尋獲小安，惜他早已失去生命體徵。上海警方經調查已初步排除他殺及刑事案件，判定為墮樓身亡。

小安從宿舍陽台處墮樓身亡。（新黃河）

上海警方初步排除他殺及刑事案件，判定為墮樓身亡。（新黃河）

現場圖片顯示，小安是從宿舍陽台處墮樓的，陽台的欄杆上疑似留下其踩變形的痕跡。劉先生表示，兒子墮樓當日其實曾有人聽到一聲巨響，但無人抬頭往平台查看，「也許那時候孩子還會有救」。

對於兒子突然離世，劉先生悲痛欲絕，家屬更對校方日常管理提出質疑，「10月12日及13日均為正常上課日，為何連續兩日課堂點名都沒有發現小安缺席？12日晚有沒有查寢？」

事後，校方曾出具善後方案，決定一次性向家屬發放55萬元寬慰金，但劉先生表示無法接受。而涉事兩名負責處理事件的老師，均不願出面回應；上海杉達學院宣傳部工作人員則回應稱，校方已成立專班處理此事，至於學校安全問題需向相關人員了解後再作回覆。