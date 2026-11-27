近日，重慶的張先生翻出了一個舊紙箱，裏面是他為兒子攢下的20萬元（人民幣，下同）婚嫁積蓄。可箱子打開的一瞬間，張先生懵了。



因長期存放在潮濕房屋內，紙幣慘遭白蟻嚴重蛀蝕，紙幣結塊粘連、孔洞密佈、蟲渣交織，票面損毀嚴重、辨識困難。

張先生為兒子存的20萬人民幣彩禮金遭白蟻嚴重蛀蝕。（微信公眾號@金融時報）

焦急萬分的張先生來到農行彭水支行求助。網點工作人員了解情況後，隨即向中國人民銀行黔江分行匯報情況。

為最大程度減少群眾往返奔波，中國人民銀行黔江分行接到上報後迅速響應，通過視像遠程指導農行彭水支行開展初步甄別、清理、拆分工作，順利完成輕度殘幣鑑別兑付，首次兑換現金13.855萬元。

張先生來到農行彭水支行求助。（微信公眾號@金融時報）

但剩下重度蛀蝕的部分，遠程畫面很難精準判定兑換標準。怎麼辦？

農行彭水支行安排工作人員將剩餘紙幣送至中國人民銀行黔江分行進行專業鑑定。

我們多一分細緻，群眾就少一分損失。 中國人民銀行黔江分行

在中國人民銀行重慶市分行指導下，中國人民銀行黔江分行貨幣金銀科工作人員嚴格遵照《中國人民銀行殘缺污損人民幣兑換辦法》相關規定，一點點清理蟲渣、逐張辨識票面圖案、核驗防偽特徵，精準測算有效剩餘面積，落實雙人複核、全程留痕。經過5個小時耐心拼驗，最終認定45張可全額兑換、113張可半額兑換，新增兑付1.015萬元，累計兑換14.87萬元，挽回的損失遠超張先生預期。

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