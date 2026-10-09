粗心乘客遺落10萬元再跌手機　河南司機三度登門退還婉拒萬元酬金

近日，河南鄭州上演了一幕溫暖人心的誠信佳話，一的士司機連續三天跑到乘客家裏歸還10萬（人民幣，下同）現金和手機！



10月4日，鄭州市民尚先生乘坐的士時，不慎將裝有10萬元現金的包裹遺落在車內，幸運的是，的士司機祁建甫發現鉅款後，第一時間妥善保管財物並主動聯繫歸還。

河南一的士司機連續三天跑到乘客家裏歸還10萬人民幣現金和手機。（微博@羊城晚報）

的士司機祁建甫將十萬元歸還後，發現失主又將手機遺落在他車內：

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據了解，事發當天，尚先生因辦理個人事務，攜帶大額現金乘坐的士出行。抵達目的地後，尚先生匆忙下車離開，一時疏忽，將放置在車輛後排座位的白色手提包裹遺忘在車上，包裹內裝有整整10萬元現金鉅款。尚先生下車離開許久後，才猛然發現鉅額財物不慎遺失。

由於下車匆忙，他未留存的士票據、未記住車輛號牌，無法直接聯繫司機，萬分焦急之下，通過立刻撥打相關服務熱線求助，並通過微信支付記錄留言聯繫司機。

與此同時，的士司機祁師傅在尚先生下車不久後，無意間發現後排座位乘客遺留的白色手提袋。打開查看後，滿滿一沓現金讓他瞬間愣住，從業多年，他還是少見乘客遺落如此大額的現金。面對突如其來的10萬元鉅款，祁師傅沒有絲毫動搖，第一時間想到的是失主丟失鉅款後的焦急心情。

祁師傅說：

這麼多現金，大概率是人家的急用錢，丟了肯定萬分着急，我必須儘快還給失主。

為避免財物出現意外，司機祁師傅當即暫停營運，將包裹妥善存放保管。他第一時間向所屬的士公司報備詳細情況，主動說明拾獲鉅款的經過，並同步向交通運輸監督服務熱線12328和撥打110進行報備登記。

之後，司機祁師傅看到了尚先生在微信支付上的留言，隨即與尚先生取得聯繫。聯繫上祁師傅後，尚先生懸着的心終於落地，隨即趕赴指定地點認領財物。經現場核對訊息、清點錢款後，10萬元現金分文未少。

失而復得的尚先生激動不已，再三向誠信的哥表示感謝，並當場提出給予1萬現金酬謝，以此回饋祁師傅的暖心善舉，卻被司機師傅婉言謝絕。

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另據媒體報道，尚先生把錢拿走後，又將手機遺落到車上，10月5日，祁師傅第二次趕往尚先生家中，將手機歸還。其間，尚先生偷偷在車上放置一萬元感謝費，10月6日晚祁師傅發現後，第三次趕往尚先生家中歸還錢款。

尚先生表示：「祁師傅拾金不昧，非常厚道，跑了好幾趟來送東西，我很感謝！」

「家中有兩個孩子需要撫養，掙錢很辛苦。但不是我的錢我不會要，能幫乘客挽回損失，我心裏就踏實了。」祁師傅說。