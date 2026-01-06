河北男童儲半年錢持厚疊紙幣為母買鞋　店主直呼「來報恩的」

河北石家莊一名11歲男童，在元旦當天拿着一疊一元紙幣到鞋店買鞋。原來，男童特意儲了半年零用錢，只為給媽媽買一雙鞋做生日禮物。

店主被這份純真孝心感動，直呼「這孩子就是來報恩的」。對於網民「為何不直接送鞋」的質疑，店主表示，男童家庭並不貧困，打折是為了尊重並成全他靠努力表達愛媽媽的心意。



影片顯示，一名男童拿着厚厚一疊一元紙幣，想為媽媽買鞋當生日禮物。店主詢問後得知，男童的媽媽下個月生日，為此他儲了半年零用錢。他還表示，已提前告知媽媽會送她一件禮物，「給她買一雙鞋通勤穿」。

男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（影片截圖）

《極目新聞》報道，1月6日，店主顏女士介紹，自己在河北石家莊欒城區開鞋店20年，從未遇到過類似事件。1月1日下午5時左右，有兩名小朋友進店，其中一名男童拿着一疊一元紙幣，「小男孩當時數了數，那一摞1元紙幣大概有200多元錢」。

顏女士稱，男童挑選後購買了一雙小白鞋，希望媽媽上班時穿得舒服，「我們店一般不打折，那天特意給小男孩打了折，他走的時候我還囑咐他把剩下的錢裝好」。

鞋店店員表示，元旦當天和老闆一起接待男童，「小男孩當時手舉著一摞錢進來，我和店裏其他顧客當時都很驚訝，他買鞋花了30分鐘左右」。

顏女士回應網民質疑。（影片截圖）

影片在網上廣傳後，很多網民在評論區提問為何不直接送一雙鞋給男童。1月5日，顏女士拍片回應稱，她覺得男童儲錢為媽媽買鞋確實很有孝心、很懂事，但並不意味他家庭條件差，穿不起鞋。男童離開時，她還特意囑咐若媽媽不喜歡或鞋碼不合適可以退換。