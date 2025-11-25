有片｜河北男銀行剛取5萬現金遭大風吹走　好心人幫拾回一分不少

內媒《極目新聞》報道，河北一名男子剛從銀行取出5萬元人民幣（下同）現金，誰知剛下車走幾步路錢就被風吹走，CCTV影下全過程。事主家人表示，當時不少鄰居出來幫忙撿錢，5萬元現金全部找回。



CCTV畫面顯示，一名男子揣着錢下車後，一陣風襲來把紙幣現金吹散。當事人徐先生的家屬表示，事發於11月24日中午，二人從銀行取出5萬元現金，回到位於河北省定興縣的店舖，誰知一陣大風襲來，徐先生懷中的現金不慎掉在地上，瞬間被風吹走大半。

河北男銀行剛取5萬現金被大風吹走。（截圖）

家屬稱，徐先生當時手足無措，「他的外套內還剩了一些錢，用手捂着剩下的錢怕掉出來，他當時也有點蒙。」

該名家屬還稱，「開超市的鄰居和鄰近醫院的工作人員，都出來幫我撿。」經過半個小時的尋找，終於將所有紙幣都找回來，平時和鄰居關係比較好，「我們非常感動，後來也買了水去感謝好鄰居」。

上述醫院一名張姓職員證實事件，「撿起來的錢都是真錢，幫忙撿（屬於）正常的」。