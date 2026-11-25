重慶2男童屋苑樓下食麵遭飛來橫禍 七旬翁墮樓撞脫瓷磚砸傷兩人
撰文：盛昀
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內媒《南國早報》報道，11月23日，重慶兩名9歲、14歲男孩在屋苑樓下吃麵，初期網絡傳男孩遭墮樓男子砸中。官方通報則稱，墮樓男子碰撞三樓瓷磚致脫落，砸中兩名男孩。墮樓男子搶救不治，兩名傷者傷情穩定，無生命危險。
據報道，事發重慶璧山區鷗鵬璧蘭河1號小區，男孩於麵館擺放在行人路上的餐桌吃麵時不幸被砸中。報道引述知情人消息指，墮樓男子身患疾病輕生。
11月24日，璧泉街道辦職員回應，男孩已送醫救治，暫無生命危險，街道辦、社區及有關部門正在跟進處理，公安機關已介入調查。
11月25日，重慶璧山區璧泉街道辦事處發佈通報稱，事發於11月23日9時，一名73歲男子吳某因為難以忍受病痛從自家高層住宅墮下，碰撞三樓平台造成平台外牆瓷磚脫落，砸中樓下喻某睿（男，9歲）及其堂兄喻某鑫（男，14歲），造成喻某睿頭部、喻某鑫右肩受傷。
兩名傷者已第一時間送醫救治，目前傷情穩定，無生命危險。吳某經現場醫護人員全力搶救無效不幸身亡。經公安機關現場勘查、調查走訪，已排除刑事案件。目前，善後工作正在有序推進。
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