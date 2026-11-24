11月21日晚，津巴布韋一間由中國人經營的工廠遭遇持槍搶劫，2名中國員工中槍受傷。據津巴布韋中國和平統一促進會會長王新舉稱，兩名傷者均為工廠員工，其中一人腹部被子彈貫穿。目前兩人正在醫院接受治療，均無生命危險。



據目擊者表示，劫匪疑似攜帶AK-47、霰彈槍、步槍及手槍等多種槍械。（新京報）

據內媒《新京報》報道，王新舉介紹，10餘名劫匪持槍分別乘坐兩輛車，先在工廠門口潛伏。隨後，其中一名劫匪敲門，工廠內的中國人以為是員工敲門遂開門。劫匪進入後控制該名中國人、一名老闆的孩子和保安，其餘劫匪則陸續進入工廠。王新舉稱，工廠護欄邊有2名中國人看到劫匪後，持槍朝空中鳴槍示警，劫匪逃跑。

據目擊者表示，劫匪疑似攜帶AK-47、霰彈槍、步槍及手槍等多種槍械。CCTV畫面顯示，有幾名劫匪朝工廠邊開槍，隨後一行人翻過大門，離開現場。

有幾名劫匪朝工廠邊開槍，隨後一行人翻過大門，離開現場。（新京報）

有幾名劫匪朝工廠邊開槍，隨後一行人翻過大門，離開現場。（新京報）

王新舉稱，2名受槍傷人員都是工廠的員工，其中一人腹部右側被子彈貫穿，所幸未傷及內臟。另一人腹部左側被子彈擦傷。兩人正在醫院接受救治。目前，使館和警方均已介入處置。

11月24日，中國駐津巴布韋大使館公布，當地一間中資企業10月22日遭10名歹徒入室搶劫，期間兩名中國員工遭毆打，其中一人傷勢較重，8名涉案疑犯被捕。王新舉表示，被搶劫企業為一間福建企業。近期針對中資企業劫案較多，僑團已緊急開會，華人及中資企業着手建立聯防機制。