據《紅星新聞》報道，陝西省漢中市一名男子與妻子結婚8年，育有3名女兒，豈料經過2次親子鑑定後，顯示3名女兒均非他親生，男子憤而打官司求償。11月23日，該案一審宣判，法院判決准許雙方離婚，妻子需返還撫養費12萬元（人民幣，下同），並支付男子精神損害撫慰金10萬元、鑑定費1954元。



魏先生與孩子合照。（影片截圖）

魏先生。（影片截圖）

今年6月，發現結婚8年3個孩子均非親生的魏先生起訴離婚。8月17日下午，該案陝西省漢中市南鄭區人民法院開庭。

11月23日，法院作出一審判決，准許雙方離婚，被告侯某於本判決生效之日起三十日內返還原告魏某撫養費12萬元，支付原告魏某精神損害撫慰金10萬元，支付原告魏某鑑定費1954元。

在債務分擔方面，判決第四項載明的雙方在多家銀行及金融公司的68萬餘元欠款、利息等費用，由夫妻雙方各承擔50%的還款責任。女方侯某名下支付寶「花唄」欠款、信用卡欠款合計27萬餘元及法定孳息，由女方自行清償。

魏男表示，等做出判決，他則「燒掉結婚照」忘記一切。（截取自微博@大河報）

魏先生表示，法院認定女方婚內與他人生育三名子女，違反夫妻忠實義務、違背公序良俗，存在重大過錯。准予雙方離婚，三名女兒均由女方撫養。魏先生認為，22萬元的賠償無法彌補八年的情感付出與整個家庭的創傷，但這是現行法律框架內給出的公正結果。目前該判決尚未生效，不清楚女方是否會提起上訴。

魏先生說，後續他會繼續以過來人的身份，為有同類遭遇的人提供傾聽和力所能及的幫助，好好生活，向前走。

此前報道

《中國新聞周刊》報道，苦主魏姓男子表示，他於2017年透過網路認識侯女，交往不久後女方懷孕，兩人隨即登記結婚，6個月後大女兒出生。直到2024年，他察覺妻子行蹤異常，妻子多次以求職、見朋友等理由外出，甚至拔掉家中監視器及車Cam，手機裡還被發現與其他男性聊天、前往飯店的叫車紀錄，以及購買七夕禮物的消費紀錄。

陝西一名男子與妻子結婚8年，育有的3名女兒均非他親生。（影片截圖）

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雙方曾因此爆發爭吵，但後來侯女又懷上雙胞胎，親友勸說下兩人重新和好，魏男當時認為雙胞胎來之不易，仍希望維持完整家庭，因此選擇原諒。2025年7月，雙胞胎女兒出生，但夫妻關係再度惡化，今年4月，魏男再度發現妻子行蹤異常，於是開始懷疑雙胞胎身世。

他隨後將自己及雙胞胎的生物樣本送往鑑定中心，赫然發現彼此並無血緣關係。魏男不願相信結果，又將8歲大女兒送驗，結果同樣顯示沒有血緣關係，讓他極為震驚，之後侯女承認婚內出軌。